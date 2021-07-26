Гол тура во Второй лиге. ВИДЕО невероятного удара в триллере между Ярудом и Викторией

Матч между мариупольским "Ярудом" и "Викторией" из Николаевки стал настоящим украшением первого тура во Второй лиге благодаря своему сюжету. Гости вышли вперед, позволили хозяевам в начале второго тайма сравнять и повести в счете, сами забили дважды и упустили победу, пропустив на 90-й минуте.

А лучший из шести голов забил хавбек "Виктории" Дмитрий Гранкин, который на 78-й минуте вывел свою команду вперед классным ударом со штрафного с очень далекого расстояния. Дмитрий решился нанести удар в дальний угол и застал этим голкипера врасплох. Спасителем "Яруда", который возглавляет Олег Красноперов, стал Кирилл Лысенко.

Добавим, что в составе "Виктории" выступает немало футболистов, которые ранее играли в высших дивизионах украинского футбола. Кроме того же Гранкина, который является воспитанником "Металлиста", это Касьянов, Зубейко, Аржанов, Бровченко, Шаврин, Передистый, Ульянов и другие.