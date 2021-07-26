Цезарь Бафталовский. Диназ в стартовом матче Второй лиги переходит Рубикон

11-я команда по итогам предыдущего сезона 2020/21 принимала 3-ю. За 4-матчевую историю противостояний этих команд с 2018 года "Рубикон" еще ни разу не побеждал. Более того - 3 поражения.

Проиграли и сейчас. Вышгородцы, за которых играет сразу несколько футболистов из УПЛ, атаковали весь матч, но гол забили не командный, а индивидуальный. Особенно красивый.

Евгений Чепурненко отдал пас в центральную зону на Бафталовского, который стоял спиной к воротам соперника. Артем развернулся, сделал несколько шагов вперед и пробил с левой ноги в верхний угол. Гол!

Между прочим, именно Бафталовский забил единственный гол в предыдущей очной встречи команд в мае.

После пропущенного гола "Рубикон" еще и остался в меньшинстве - Богдан Покойовый пошел в подкат сзади и получил вторую желтую карточку, которая превратилась в красную.

Вторая лига, 1 тур

26.07.2021, 18:00

Село Счастливое, Арсенал-Арена

Рубикон (Киев) - Диназ (Вышгород) 0:1

Гол: Артем Бафталовский (57)

Удаление: Покойовый (64 - вторая желтая карточка. Игрок Рубикона)

Видео матча