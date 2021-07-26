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Цезарь Бафталовский. Диназ в стартовом матче Второй лиги переходит Рубикон
Прекрасный удар удается полузащитнику
Скріншот із Ютуб-трансляції матчу
11-я команда по итогам предыдущего сезона 2020/21 принимала 3-ю. За 4-матчевую историю противостояний этих команд с 2018 года "Рубикон" еще ни разу не побеждал. Более того - 3 поражения.
Проиграли и сейчас. Вышгородцы, за которых играет сразу несколько футболистов из УПЛ, атаковали весь матч, но гол забили не командный, а индивидуальный. Особенно красивый.
Евгений Чепурненко отдал пас в центральную зону на Бафталовского, который стоял спиной к воротам соперника. Артем развернулся, сделал несколько шагов вперед и пробил с левой ноги в верхний угол. Гол!
Между прочим, именно Бафталовский забил единственный гол в предыдущей очной встречи команд в мае.
После пропущенного гола "Рубикон" еще и остался в меньшинстве - Богдан Покойовый пошел в подкат сзади и получил вторую желтую карточку, которая превратилась в красную.
Вторая лига, 1 тур
26.07.2021, 18:00
Село Счастливое, Арсенал-Арена
Рубикон (Киев) - Диназ (Вышгород) 0:1
Гол: Артем Бафталовский (57)
Удаление: Покойовый (64 - вторая желтая карточка. Игрок Рубикона)
Видео матча
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