Вторая лига
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МФК Николаев изменил эмблему клуба
Клуб провел ребрендинг
Фото: МФК Николаев / Автор неизвестен
МФК "Николаев" показал новую эмблему клуба.
При этом, официальной презентации нового логотипа не было.
Напомним, что в этом сезоне "Николаев" будет выступать во Второй лиге, объявив о понижении с Первой.
Новая эмблема:
Старая эмблема:
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Источник:МФК Николаев
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Комментарии (3)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
27.07.2021 в 11:07
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2.dc (Николаев)
27.07.2021 в 10:52
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Джин Тоник (R)
27.07.2021 в 10:47
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