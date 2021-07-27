МФК Николаев изменил эмблему клуба

МФК "Николаев" показал новую эмблему клуба.

При этом, официальной презентации нового логотипа не было.

Напомним, что в этом сезоне "Николаев" будет выступать во Второй лиге, объявив о понижении с Первой.

Новая эмблема:



Старая эмблема: