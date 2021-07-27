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МФК Николаев изменил эмблему клуба

Вторая лига
(1 голосов)

Клуб провел ребрендинг

МФК Николаев изменил эмблему клуба

Фото: МФК Николаев / Автор неизвестен

Новина українською

МФК "Николаев" показал новую эмблему клуба.

При этом, официальной презентации нового логотипа не было.

Напомним, что в этом сезоне "Николаев" будет выступать во Второй лиге, объявив о понижении с Первой.

Новая эмблема:

МФК Николаев изменил эмблему клуба - изображение 1
Старая эмблема:

МФК Николаев изменил эмблему клуба - изображение 2
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В статье: МФК Николаев
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Источник:
МФК Николаев

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Комментарии (3)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
27.07.2021 в 11:07
Класна.
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2.dc (Николаев)
27.07.2021 в 10:52
) ... ну, совсем же ж другое дело. Теперь только и заживем ... )))
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Джин Тоник (R)
27.07.2021 в 10:47
Класс!!!Удачи.Такой город и не играет в УПЛ
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