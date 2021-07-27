Стало известно, какой канал будет транслировать домашние матчи Карпат

Львовские "Карпаты" договорились с "4 каналом" о трансляции домашних матчей во Второй лиге сезона 2021/2022.

"Теперь болельщики смогут смотреть матчи любимой команды по телевидению. "4 канал" и ФК "Карпаты" согласовали покупку прав на трансляцию, договор подпишут в ближайшие дни. "4 канал" - украинский информационно-развлекательный канал, который вещает в формате высокой четкости (HD). Лозунг телеканала - "Геть-чисто український канал".

Телеканал присутствует в кабельных сетях и на телевизионных платформах, а недавно начал вещание в мультиплексе MX-5 обще национальной сети DVB-T2, то есть доступным на бесплатной основе для большинства телезрителей Украины. Поэтому матчи с участием "Карпат" и своих команд смогут смотреть болельщики в разных уголках Украины.

Также зрители смогут просматривать поединки "Карпат" на клубном ютуб-канале "зелено-белых", - сказано в сообщении львовского клуба.