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СМИ: Металлист подпишет лучшего бомбардира чемпионата Бразилии

Вторая лига
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(3 голосов)

Вскоре бразилец присоединится к украинскому клубу

СМИ: Металлист подпишет лучшего бомбардира чемпионата Бразилии

Фото: EC Juventude/ Автор - Fernando Alves

Новина українською

"Металлист" подпишет бразильского нападающего Матеуса Пейшото. Об этом сообщает Telegram-канал Бомбардир.

25-летний футболист перешел в "Жувентуде" из местной Серии А, на правах свободного агента в июне текущего года. А предыдущий сезон он провел в команде на правах аренды в "Брагантино".

В составе бразильского "Жувентуде" он провел 27 матчей и забил 12 голов.

Ранее бразилец защищал цвета "Понте Преты" и "Спорт Ресифи". Отмечается, что сумма трансфера обойдется харьковчанам в 180 тысяч долларов.

К слову, Матеус также является лучшим бомбардиром текущего сезона чемпионата Бразилии.

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В статье: Металлист (Харьков) Матеус Пейшото
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Комментарии (29)
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2.dc (Николаев)
27.07.2021 в 14:25
лучший бомбардир чемпионата Бразилии едет в 1 лигу ЧУкра. Круто ... да еще и "за копейки". В чем подвох, убей не пойму ... ?)
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+3
-2
grassion (Харьков)
27.07.2021 в 14:38
Что тут понимать? Жувентудэ только зашел в серию А, Пейшото неплохо забивает ( по 7 мячей с Жилберто, у Халка 6) ценник поднялся пока на 400К с начала года, вот и предложили больше з/п и будущие еврокубки.
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+1
-1
Romb_DK (Київ)
27.07.2021 в 14:00
""Жувентуде" з місцевої Серії А, 27 матчів і забив 12 голів. "Брагантіно", "Понте Прета" і "Спорт Ресіфі"". Хтось може знає з якої лігі ці клуби?
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+3
-1
alktus (Хмельницкий)
27.07.2021 в 14:01
Брагантино точно из серии А
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0
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
27.07.2021 в 13:58
Фамилия наша... Харьковская... Пей шото... Только не боярышник...
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+3
-1
Acsakal (Kharkov)
27.07.2021 в 14:45
Cправді смішно, коли динамівський троль удає з себе "харків'янина".
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0
0
TarasLviv2019 (LVIV)
27.07.2021 в 13:58
Метал також хороша назва. Нашо перейменовуватись...або Метал-Металіст, М&М! Нашо вертати того чого нема..те саме з Карпатами
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+3
-3
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Просто Квашин (Харьков)
27.07.2021 в 14:00
Ну ти й рiдкiсний дурило... Давно таких не чув...
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+1
-2
sanchiz_r (Харьков)
27.07.2021 в 14:10
А зачем называться металлист 1925, когда основан в 2016 году... зачем брать цвета металлиста расформированного...Только затем что б как то подмазаться к истории успехам, цветам, успешного проекта.
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+2
-1
Acsakal (Kharkov)
27.07.2021 в 14:35
Ніхто не до кого не підмазувався. Не треба тут триндіти. З самого початку Стороженко заявляв, що М1925 - це новий проект, який не є новим пришестям старого Металіста. Слово Металіст в назві "Металіст 1925" залишилося просто на згадку, так само, як слово "Дніпро" залишилося в назві "Дніпро-1" від попередника. А от перейменування Метала в Металіст - це дешевий піар хід для телепнів, яким здається, що як тільки вони одягнуть футболку з прізвищем Рональду, то на їхніх рахунках буде мільярд баксів і мільярд підписників в соцмережах.
0
-1
avatar
Харьковчанин (Харків)
27.07.2021 в 12:54
Кращего на цю хвилину разом з Gilberto. Громко звучить, але правда десь "посередині".
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+3
-2
Dimka26 (Чернигов)
27.07.2021 в 12:45
Странно, что его продают за такие копейки, если он лучшйи бомбардир чемпионата.
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+6
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
27.07.2021 в 12:56
Пока делит первое место, хотя команда на 13-м.
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+2
-1
Caballero (Fale town Fale state)
27.07.2021 в 14:17
Либо нарик, либо лига фавеллы.
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+2
-1
Джин Тоник (R)
27.07.2021 в 12:42
Неплохо ждем Металл в УПЛ.Металлиста того нет уже.
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+4
-5
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Vo-One8
27.07.2021 в 12:50
Ніхто не чекає таке неподобство в УПЛ. Для чого така команда, яка маніпулює думками людей, нечисто веде свою діяльність і кидається пафосними заявками? Щоб породжувати довкола себе такий же хаос? Ні. Дякую не потрібно. Я колись дуже поважав Ярославського, але зараз - це пряма протилежність тої людини... Є вже в УПЛ хороша команда з Харкова - Металіст 1925 з цілком адекватним менеджментом та керівництвом, а не ось це скандальне "олігархівське" нашпіговане нечистим баблом, недорозуміння.(
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+7
-4
Dimka26 (Чернигов)
27.07.2021 в 12:55
а что, Шахтер и Динамо другие?
+5
-4
Весела Дача (Кривий Ріг)
27.07.2021 в 13:02
ярик всегда таким бьіл, просто у тебя глаза открьілись.
+10
0
sanchiz_r (Харьков)
27.07.2021 в 13:03
не надо за всех вписываться! в Харькове ждут та и в Украине ждут нормальную третью силу, а не то болото то что сейчас! мне пофиг от кудо деньги у Ярика, от туда от куда у Сурков или Ахметова скажем так
+4
-7
royalstas (Вінниця)
27.07.2021 в 13:15
sanchiz_r (Харьков), ну круто їх ї*уть а вони крепчають..... Я просто шокований наскільки в нас люди тупі їх олігархи обкрадають а їм байдуже дають їм якусь надію у вигляді харківського металіста який по факту є іграшкою однієї людини а ви наївні вболівайте і сподівайтесь що одного дня цей клуб знову не зникне.
+7
-3
Dimka26 (Чернигов)
27.07.2021 в 13:43
royalstas (Вінниця), олигархов никогда не сдвинут с места, но если уж так, пускай хоть в футбол вкладываются, чтобы хоть какой-то позитив был от них.
+4
-3
Acsakal (Kharkov)
27.07.2021 в 13:43
royalstas (Вінниця): Коли зелений віслюк писав на своєму прапорі "какаяразніца", він знав, до кого конкретно він звертається. Один з тієї маси амеб відписався перед Вами.
+5
-2
sanchiz_r (Харьков)
27.07.2021 в 13:49
Acsakal (Kharkov) сам ты амеба)) я не писал какая разница и уж темболее не голосовал за янелоха)))Мое мнение если Ярик готов вкладывать деньги, будут хорошие игроки интересная игра, то почему бы и нет, так хоть какое то удовольствие получишь.
+2
-4
Acsakal (Kharkov)
27.07.2021 в 13:54
У вас філософія рабовласницького Риму ("Хліба та видовищ") з єдиним нюансом: хліб українські олігархи переважно заміняють українцям видовищами. І ви справді пропонуєте все це залишити, як є?
+3
-3
sanchiz_r (Харьков)
27.07.2021 в 14:03
Acsakal (Kharkov) а у вас философия какая??)) во всем мире успешные клубы это так или иначе проект богатого человека или компании. У нас в Украине не исключение, просто ктото богаче ктото беднее, ктото вкладывает больше ктото мекньше, от сюда и разное качество игры и игроков. Вы как то глобально хотите поломать эту систему?)))
+1
0
Acsakal (Kharkov)
27.07.2021 в 14:09
sanchiz_r (Харьков): Тобто "мені пофіг" - це не "какаяразніца"? "В лоб це не по лбу"? Ну-ну. Дуже переконливо. А стосовно фінансування, то ніхто не проти, щоби в український футбол вкладали більше грошей. Але мені не однаково, якщо, скажімо, Метал почне фінансувати московітський олігарх Фукс, звинувачений в роботі на агресора та в спонсоруванні тероризму. А тобі пофіг? Хочеш, щоби Харків перетворився на Донецьк, а Металіст стедіум - на Донбас-арену? Бо якщо не звертати увагу, хто заходить в твою квартиру, то це можуть бути і злодії, і бандити, і вбивці. А головне: тільки людину, яка сама себе не поважає і не вміє аналізувати навколишній світ, можна легко надурити дешевими казками. "Кращий бомбардир чемпіонату Бразилії" за 180 тис. доларів? Серйозно?
0
-2
sanchiz_r (Харьков)
27.07.2021 в 14:14
Acsakal (Kharkov) я так понял по вашему Ярик писал этот тупой заголовок статьи?)))Пишите про Суркисов и Ахметова и их связи и бизнесс интересы в россии.
+1
-1
sanchiz_r (Харьков)
27.07.2021 в 14:37
Vo-One8 Адекватный менеджмент??)) очень адекватно называться металлист 1925, когда основан в 2016 году... брать цвета металлиста расформированного...Выглядит так "адекватно" подмазаться к истории успехам, цветам, успешного проекта.
0
-2
Acsakal (Kharkov)
27.07.2021 в 14:40
Я про ахметова та суркісів пишу постійно без твого "височайшего соізволєнія", і це не подобається тролям Динамо та Шахтаря так само, як тобі. Правда, особливо не прикрашена, ніколи не подобається тим, кого стосується.
0
-1


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