СМИ: Металлист подпишет лучшего бомбардира чемпионата Бразилии

"Металлист" подпишет бразильского нападающего Матеуса Пейшото. Об этом сообщает Telegram-канал Бомбардир.

25-летний футболист перешел в "Жувентуде" из местной Серии А, на правах свободного агента в июне текущего года. А предыдущий сезон он провел в команде на правах аренды в "Брагантино".

В составе бразильского "Жувентуде" он провел 27 матчей и забил 12 голов.

Ранее бразилец защищал цвета "Понте Преты" и "Спорт Ресифи". Отмечается, что сумма трансфера обойдется харьковчанам в 180 тысяч долларов.

К слову, Матеус также является лучшим бомбардиром текущего сезона чемпионата Бразилии.