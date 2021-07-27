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СМИ: Металлист подпишет лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
Вскоре бразилец присоединится к украинскому клубу
Фото: EC Juventude/ Автор - Fernando Alves
"Металлист" подпишет бразильского нападающего Матеуса Пейшото. Об этом сообщает Telegram-канал Бомбардир.
25-летний футболист перешел в "Жувентуде" из местной Серии А, на правах свободного агента в июне текущего года. А предыдущий сезон он провел в команде на правах аренды в "Брагантино".
В составе бразильского "Жувентуде" он провел 27 матчей и забил 12 голов.
Ранее бразилец защищал цвета "Понте Преты" и "Спорт Ресифи". Отмечается, что сумма трансфера обойдется харьковчанам в 180 тысяч долларов.
К слову, Матеус также является лучшим бомбардиром текущего сезона чемпионата Бразилии.
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