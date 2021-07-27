Красников рассказал о трансфере лучшего бомбардира чемпионата Бразилии и стратегии Металлиста

Президент "Металлиста" Евгений Красников подтвердил информацию о подписании бразильского нападающего Матеуса Пейшото.

"В очередной раз нам удалось найти футболиста достаточной квалификации и не за большие деньги. Маилтона взяли с правом выкупа, Балулу пришел бесплатно, за Риаскоса опция выкупа была в 10 раз меньше, потому что его команда вылетела, а у Матеуса заканчивался контракт. Он стоил несколько миллионов, а мы заплатим гораздо меньшую компенсацию.

Таким образом, пробуем сделать топовый на уровне первой лиги клуб за небольшие деньги", - отметил Красников.