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Красников рассказал о трансфере лучшего бомбардира чемпионата Бразилии и стратегии Металлиста
Харьковчане планируют сделать клуб на топовом уровне за небольшие деньги
Фото: FotoArena/ Estadão Conteúdo
Президент "Металлиста" Евгений Красников подтвердил информацию о подписании бразильского нападающего Матеуса Пейшото.
"В очередной раз нам удалось найти футболиста достаточной квалификации и не за большие деньги. Маилтона взяли с правом выкупа, Балулу пришел бесплатно, за Риаскоса опция выкупа была в 10 раз меньше, потому что его команда вылетела, а у Матеуса заканчивался контракт. Он стоил несколько миллионов, а мы заплатим гораздо меньшую компенсацию.
Таким образом, пробуем сделать топовый на уровне первой лиги клуб за небольшие деньги", - отметил Красников.
Добавим, что портал Transfermarkt оценивает 25-летнего форварда Пейшото в 700 тысяч евро.
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