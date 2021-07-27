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Красников рассказал о трансфере лучшего бомбардира чемпионата Бразилии и стратегии Металлиста

Вторая лига
Обновлено
(1 голосов)

Харьковчане планируют сделать клуб на топовом уровне за небольшие деньги

Красников рассказал о трансфере лучшего бомбардира чемпионата Бразилии и стратегии Металлиста

Фото: FotoArena/ Estadão Conteúdo

Новина українською

Президент "Металлиста" Евгений Красников подтвердил информацию о подписании бразильского нападающего Матеуса Пейшото.

"В очередной раз нам удалось найти футболиста достаточной квалификации и не за большие деньги. Маилтона взяли с правом выкупа, Балулу пришел бесплатно, за Риаскоса опция выкупа была в 10 раз меньше, потому что его команда вылетела, а у Матеуса заканчивался контракт. Он стоил несколько миллионов, а мы заплатим гораздо меньшую компенсацию.

Таким образом, пробуем сделать топовый на уровне первой лиги клуб за небольшие деньги", - отметил Красников.

Добавим, что портал Transfermarkt оценивает 25-летнего форварда Пейшото в 700 тысяч евро.

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В статье: Евгений Красников Металлист (Харьков) Матеус Пейшото
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (7)
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SeventyFour (Phoenix)
27.07.2021 в 16:17
Стратегия : вратарь ( натурализованный ) и защита украинская, все остальные- латиносы. Какое-то дежавю
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+2
0
bombard (Харьков)
27.07.2021 в 16:13
Красников для Металлиста стрёмная личность: умеет договаривать хороших латиносов, но в то же время может своими хитрыми выкрутасами привести команду к Лозанне.
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+3
0
FIORENTINA EL UNICO (FLORENTIA)
27.07.2021 в 16:37
відлуння договірного матчу, який семибронзовий Металіст на піку свого розвитку, скатав з львівськими Карпатами 2008 року = а потім про'бали (це ще м'яко, дуже м'яко кажучи) омріяну ЛЧ 2013 року виграли пройшли ПАОК (Марко Девіч гроза англійців!), потрапили на Шальке-04 (хана б була газпромівським тушкам ) і тут випливає історія договорняку п'ятирічної давнини... мда, я усіляке бачив у сучасному футболі - але щоб так тупо... куди вже там з курченком,без курченка, з ярославським, без ярославського - не дивно, що Маркевич лижі навострив звідти... правда, а хіба ж він як тренер не був у курсі того договорняку з Карпатами 2008...
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+1
0
royalstas (Вінниця)
27.07.2021 в 15:31
На рівні першої ліги?) Да ладно він би і в упл в топ 5 був би. Особливо з таким судійством!)
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+2
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
27.07.2021 в 15:26
Пей шото, закусывай чем-то) теоретически выглядит неплохо, 7 голов в бразильянской серии А в этом году. правда, немолодой уже, 25 годиков
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+1
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
27.07.2021 в 15:18
...зря Суркис не послушался Красникова, так смотри он наберет команду в УПЛ не хуже прежнего Металлиста, ...аргентинца и хорвата не хватает только...
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+1
-2
xapyga (Запорожье)
27.07.2021 в 15:47
слушался по началу, сейчас Луческу остатки днарей отправляет во свояси
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+1
-1


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