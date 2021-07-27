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Шахтер разрешил своему воспитаннику выступать за второлиговский Тростянец без выплаты компенсации
Валерий Гайван перебрался в команду Второй лиги
fctrostyanets.com
Бывший игрок академии "
Ранее другой клуб был обязан заплатить определенную сумму "Шахтеру" за возможность подписать футболиста.
По словам Гайвана, в своей время он мог перейти "Верес", но донецкий клуб увеличил сумму выплаты с 75 тысяч гривен до 450 тысяч.
Теперь 22-летний игрок подписал контракт с "Тростянцом" и уже дебютировал за клуб. Он провел 90 минут против "Николаева" (1:1) в матче первого тура Второй лиги.
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