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Шахтер разрешил своему воспитаннику выступать за второлиговский Тростянец без выплаты компенсации

Вторая лига
Обновлено
(1 голосов)

Валерий Гайван перебрался в команду Второй лиги

Шахтер разрешил своему воспитаннику выступать за второлиговский Тростянец без выплаты компенсации

fctrostyanets.com

Новина українською

Бывший игрок академии "Шахтера" Валерий Гайван получил право выступать за другую команду без выплаты компенсации.

Ранее другой клуб был обязан заплатить определенную сумму "Шахтеру" за возможность подписать футболиста.

По словам Гайвана, в своей время он мог перейти "Верес", но донецкий клуб увеличил сумму выплаты с 75 тысяч гривен до 450 тысяч.

Теперь 22-летний игрок подписал контракт с "Тростянцом" и уже дебютировал за клуб. Он провел 90 минут против "Николаева" (1:1) в матче первого тура Второй лиги.

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Тростянец Валерий Гайван
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (2)
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TarasLviv2019 (LVIV)
27.07.2021 в 20:37
Через Шахтар пацан декілька років грів банку
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+1
-1
Balabas (Киев)
27.07.2021 в 21:00
думаешь они его силой заставляли такой контракт подписывать?)
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