Шахтер разрешил своему воспитаннику выступать за второлиговский Тростянец без выплаты компенсации

Бывший игрок академии " Шахтера " Валерий Гайван получил право выступать за другую команду без выплаты компенсации.

Ранее другой клуб был обязан заплатить определенную сумму "Шахтеру" за возможность подписать футболиста.

По словам Гайвана, в своей время он мог перейти "Верес", но донецкий клуб увеличил сумму выплаты с 75 тысяч гривен до 450 тысяч.

Теперь 22-летний игрок подписал контракт с "Тростянцом" и уже дебютировал за клуб. Он провел 90 минут против "Николаева" (1:1) в матче первого тура Второй лиги.