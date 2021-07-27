Ультрас Николаева выступают против новой эмблемы клуба

МФК "Николаев" сменил эмблему клуба . При этом, официальной презентации нового логотипа не было.

Впрочем, новая эмблема понравилась не всем. Ультрас команды уже выступили против нового лого.

"Традиции нашего клуба берут корни в судостроительном клубе, город ранее славился своими кораблями и жителей которого называли "корабелами".

Наш клуб, один из старейших клубов в Украине, сегодня переживает не лучшие времена, его руководители, несмотря на успешный сезон и шанс повыситься в классе, сняли клуб с соревнований и на 100-летие клуба единоличным решением изменили клубную эмблему на непонятно что.

На матч против "Тростянца", несмотря на шквал критики в интернете, команда вышла со штампом имени Кантора на месте клубной эмблемы. Конечно, мы не согласны с этим решением и будем о нем напоминать, пока клуб не уберет это безобразие", – сказано в заявлении ультрас "Николаева".