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Ультрас Николаева выступают против новой эмблемы клуба
t.me/korabely
Впрочем, новая эмблема понравилась не всем. Ультрас команды уже выступили против нового лого.
"Традиции нашего клуба берут корни в судостроительном клубе, город ранее славился своими кораблями и жителей которого называли "корабелами".
Наш клуб, один из старейших клубов в Украине, сегодня переживает не лучшие времена, его руководители, несмотря на успешный сезон и шанс повыситься в классе, сняли клуб с соревнований и на 100-летие клуба единоличным решением изменили клубную эмблему на непонятно что.
На матч против "Тростянца", несмотря на шквал критики в интернете, команда вышла со штампом имени Кантора на месте клубной эмблемы. Конечно, мы не согласны с этим решением и будем о нем напоминать, пока клуб не уберет это безобразие", – сказано в заявлении ультрас "Николаева".
Напомним, что в этом сезоне "Николаев" будет выступать во Второй лиге, объявив о понижении с Первой.
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