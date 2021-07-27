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Ультрас Николаева выступают против новой эмблемы клуба

Вторая лига
(1 голосов)
Ультрас Николаева выступают против новой эмблемы клуба

t.me/korabely

Новина українською

МФК "Николаев" сменил эмблему клуба. При этом, официальной презентации нового логотипа не было.

Впрочем, новая эмблема понравилась не всем. Ультрас команды уже выступили против нового лого.

"Традиции нашего клуба берут корни в судостроительном клубе, город ранее славился своими кораблями и жителей которого называли "корабелами".

Наш клуб, один из старейших клубов в Украине, сегодня переживает не лучшие времена, его руководители, несмотря на успешный сезон и шанс повыситься в классе, сняли клуб с соревнований и на 100-летие клуба единоличным решением изменили клубную эмблему на непонятно что.

На матч против "Тростянца", несмотря на шквал критики в интернете, команда вышла со штампом имени Кантора на месте клубной эмблемы. Конечно, мы не согласны с этим решением и будем о нем напоминать, пока клуб не уберет это безобразие", – сказано в заявлении ультрас "Николаева".

Напомним, что в этом сезоне "Николаев" будет выступать во Второй лиге, объявив о понижении с Первой.

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В статье: МФК Николаев
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Комментарии (7)
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2.dc (Николаев)
27.07.2021 в 22:36
Я не думаю, что в ситуации "на сейчас" это имеет какое-то большое значение. Как ни перекладывай буквы Ж, О, П и А, сложить слово СЧАСТЬЕ не получится. Ребята правильно называют "лого" штампом Кантора, но похоже, что он же является и единственным человеком среди властьпредержащих, кому это все вообще интересно.
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Динамо-машина (Киев)
27.07.2021 в 22:31
Поддерживаю фанатов, их обязаны были спросить. Это раз. И новая эмблема действительно дерьмо, а старая была классная! Это два.
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Fishing 555 (Rivne)
27.07.2021 в 22:28
Ультрас це дурні головаті.
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Харьковчанин (Харків)
27.07.2021 в 21:59
схоже чиясь "дизайн" компанія отримала великий гонорар за це лайно, а хтось в клюбі відкат великий.
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2.dc (Николаев)
27.07.2021 в 22:46
Это врядли. Дизайн лого выполнен в классическом для Кантора стиле, он и сам бы мог такое за 5 минут от руки набросать. Тем более, что и платить то, кроме него самого, больше и некому ...
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kalan-86 (Анкара)
27.07.2021 в 21:55
«Раньше»… в этом все и дело. Все заводы либо закрыты, либо ничего не строят уже как пару десятков лет. Эмблема конечно на любителя, у города новый логотип намного красивее.
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Джин Тоник (R)
27.07.2021 в 21:12
Пусть в шею идут.Новые традиции,кораблей уже не будет
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