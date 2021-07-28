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Буковина подписала камерунца и отказалась от египтянина
Трансферные новости из Буковины
bukfc.com
31 июля "
К этому поединку буковинцы собираются дозаявить камерунского легионера Эллу, раньше выступавшего за "Карпаты" и "Ингулец", который уже продолжительное время находится в расположение черновицкой команды.
А вот еще один легионер - из Египта, который был на просмотре не впечатлил главного тренера "Буковины" Евгения Коваленко и от его услуг решено отказаться.
Также не исключен вариант, что на следующей неделе вернется в "Буковину" бомбардир Василий Палагнюк.
Напомним, что в первом туре нового чемпионата "Буковина" сыграла вничью с "Чайкой" (0:0).
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