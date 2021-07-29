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Защитник Чернигова завершил карьеру футболиста
Игрок повесил бутсы "на гвоздь" в возрасте 36 лет
Фото: ФК Чернигов
Защитник "Чернигова" Теймураз Мчедлишвили завершил карьеру профессионального игрока. Об этом сообщает клуб на своей официальной странице в Instagram.
Футболист повесил бутсы "на гвоздь" в возрасте 36 лет.
Мчедлишвили выступал за "Чернигов" с 2010 года, когда клуб назывался "ЮСБ". Он играл за черниговский клуб на аматорском уровне, а сезон 2020/21 провел во Второй лиге.
Также клуб из одноименного города сообщил о прекращении сотрудничества с еще одним ветераном, который играл в команде 11 лет. полузащитником Александром Конопко.
Отметим, что в первом туре Второй лиги "Чернигов" уступил закарпатскому "МФА" (0:1).
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