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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трансляция всех матчей Второй лиги (группа Б): бой сел и морское дерби

Вторая лига
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Трансляция всех матчей Второй лиги (группа Б): бой сел и морское дерби

Фото - Черкасский спорт

Новина українською

2 тур в группе Б начался еще вчера: "Таврия" (Симферополь) обыграла "Энергию" (Новая Каховка) 4:1.

Сегодня играют остальные матчи. В частности сыграют две сельские команды Скорук и Балканы. А в другом матче будет «морское дерби» Реал Фарма и Николаева.

17:00 Перемога (Днепр) - Полтава

17:00 Виктория (Николаевка) - Кристал (Херсон)

17:00 Сумы - Яруд (Мариуполь)

18:00 Металлург (Запорожье) - Никополь

18:00 Тростянец - Волчанск

18:00 Реал Фарма (Одесса) - Николаев

18:00 Скорук (Томаковка) - Балканы (Зоря)

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В статье: Вторая лига ФК Полтава Скорук (Томаковка)
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