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Трансляция всех матчей Второй лиги (группа Б): бой сел и морское дерби
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Фото - Черкасский спорт
2 тур в группе Б начался еще вчера: "Таврия" (Симферополь) обыграла "Энергию" (Новая Каховка) 4:1.
Сегодня играют остальные матчи. В частности сыграют две сельские команды Скорук и Балканы. А в другом матче будет «морское дерби» Реал Фарма и Николаева.
17:00 Перемога (Днепр) - Полтава
17:00 Виктория (Николаевка) - Кристал (Херсон)
17:00 Сумы - Яруд (Мариуполь)
18:00 Металлург (Запорожье) - Никополь
18:00 Тростянец - Волчанск
18:00 Реал Фарма (Одесса) - Николаев
18:00 Скорук (Томаковка) - Балканы (Зоря)
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