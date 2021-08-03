Владимир Сисенко - лучший тренер второго тура Второй лиги

Всеукраинское объединение тренеров по футболу проанализировало итоги матчей очередного тура Группы «А» и Группы «Б» украинской Второй лиги сезона 2021/22

Вторая лига пока присматривается к новичкам, но некоторые из них уже успели себя эффектно проявить. Новые лидеры - три из четырех команд, которые показали абсолютный результат по итогам двух стартовых туров, это дебютанты Второй лиги.

Сегодняшний лауреат во Второй лиге - главный тренер СК «Полтава» Владимир Сысенко. Его подопечные нанесли поражение днепровской «Победе» (1:0 на выезде), получив лидерство в Группе «Б» по итогам второго тура.



1. Номинальный результат команды - 5

«Победа» - уже адаптирована к уровню второй лиги команда, которая летом сменила тренерский штаб и усилилась рядом опытных футболистов. Для СК «Полтава» это был только первый выезд в второлиговых статусе, к тому же, с игрой на поле с искусственным покрытием.



2. Трудности в вишикуванни и управлении подопечными - 4

На тренировке накануне игры травмировался основной вратарь полтавчан Тельнов - тренерский штаб доверился новичку Вечном, который прошел школу «Ворсклы». Определенные перестановки из-за повреждения провели и хозяева, но в их случае это компенсировалось большим летним усилением.



3. Мастерство в работе с кадрами - 5

Кроме уже упомянутой вынужденной вратарской замены, Полтавская команда провела смену в средней линии - вместо Абазова в стартовом составе вышел новичок Копытов. Он и забил победный мяч.



4. Тренерская мастерство - 5

СК «Полтава» системно использует тактическую схему 4-2-3-1, наращивая количественно атаку за счет активного подъема игроков в оттяжке при позиционном наступлении. Несмотря на потерю летом нескольких опытных игроков, которые выбрали основные работы и не захотели возвращаться из любителей в профессионалы, команда в целом провела целостную селекцию и сохранила боеспособность. Было и несколько оригинальных решений тренеров, как то полузащитник Бужин справа в защите, или нападающий Яременко справа в полузащите.



5. Накопительный критерий - 4

Трудно судить о перспективах 12 новичков сезона во Второй лиге после двух туров. Однако стоит отметить, что СК «Полтава» оказалась среди команд с наиболее успешным стартом - шесть очков из шести возможных. Важно, что если плюсовать завершения сезона любительского чемпионата, то с середины мая подопечные Сисенко выиграли уже пять матчей подряд. Это интересный статистический ракурс, который показывает преемственность и последовательность работы СК «Полтава» в различных соревнованиях.



Лауреат 2-го тура в номинации «Тренер недели» во Второй лиге: Владимир Сисенко (СК «Полтава»). Средний балл - 4,6.