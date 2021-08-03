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Сикорский покинул Перемогу спустя месяц после перехода
Форвард провел два матча в составе днепровской команды
Фото: ФК Перемога
Украинский форвард Игорь Сикорский покинул "Перемогу" из Второй лиги. Об этом сообщает пресс-служба днепровской команды.
Контракт с 33-летним футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Сикорский присоединился к "Перемоге" в конце июня. За это время он провел два матча в составе днепровской команды, результативными действиями не отмечался.
Ранее нападающий выступал за "Зарю", "Верес", "Агробизнес", "Черноморец", "Волынь", "Металл" и другие клубы.
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