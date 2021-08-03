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Сикорский покинул Перемогу спустя месяц после перехода

Вторая лига
(2 голосов)

Форвард провел два матча в составе днепровской команды

Сикорский покинул Перемогу спустя месяц после перехода

Фото: ФК Перемога

Новина українською

Украинский форвард Игорь Сикорский покинул "Перемогу" из Второй лиги. Об этом сообщает пресс-служба днепровской команды.

Контракт с 33-летним футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Сикорский присоединился к "Перемоге" в конце июня. За это время он провел два матча в составе днепровской команды, результативными действиями не отмечался.

Ранее нападающий выступал за "Зарю", "Верес", "Агробизнес", "Черноморец", "Волынь", "Металл" и другие клубы.

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В статье: Игорь Сикорский Перемога (Днепр)
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Источник:
ФК Перемога

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