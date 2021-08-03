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Поймали в ночном клубе. Стала известна причина ухода Сикорского из ФК Перемога

Вторая лига
Обновлено
(4 голосов)

Два игрока клуб покинули, еще два на испытательном сроке

Поймали в ночном клубе. Стала известна причина ухода Сикорского из ФК Перемога

Фото: ФК Перемога

UA-Футбол
Новина українською

Футбольный клуб "Перемога", который сейчас принимает участие во Второй лиге, расстался сразу с несколькими футболистами.

Как стало известно UA-Футбол, причина такого решения в том, что нескольких игроков команды поймали в ночном клубе в состоянии алкогольного опьянения. Игорь Сикорский, по сообщениям пресс-службы, покинул команду по обоюдному согласию, а вот Андрея Слинкина выдворили демонстративно, написав большой пост на странице Facebook.

Также стоит отметить, что помимо Слинкина и Сикорского, еще два игрока "Перемогы" были замечены в ночном клубе, однако им дали последний шанс. Футболисты остаются в команде как минимум до следующего матча.

В ближайшую субботу "Перемога" сыграет против "Яруда".

Также напомним, что в 2020-м Игорь Сикорский уже со скандалом покидал "Агробизнес". Тогда с ним был расторгнут контракт из-за поездки в Россию и фотографий на фоне государственного герба России и здания с флагом России.

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В статье: Андрей Слинкин Игорь Сикорский Перемога (Днепр)
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Комментарии (2)
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Caballero (Fale town Fale state)
03.08.2021 в 11:40
Сікорський, та їдь вже в кцапію. Там бухай, ригай, грай...
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Serega1111 (Киев)
03.08.2021 в 11:46
Первые три пункта обязательны к исполнению, четвертый - по желанию
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