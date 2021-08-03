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Поймали в ночном клубе. Стала известна причина ухода Сикорского из ФК Перемога
Два игрока клуб покинули, еще два на испытательном сроке
Фото: ФК Перемога
Футбольный клуб "Перемога", который сейчас принимает участие во Второй лиге, расстался сразу с несколькими футболистами.
Как стало известно UA-Футбол, причина такого решения в том, что нескольких игроков команды поймали в ночном клубе в состоянии алкогольного опьянения. Игорь Сикорский, по сообщениям пресс-службы, покинул команду по обоюдному согласию, а вот Андрея Слинкина выдворили демонстративно, написав большой пост на странице Facebook.
Также стоит отметить, что помимо Слинкина и Сикорского, еще два игрока "Перемогы" были замечены в ночном клубе, однако им дали последний шанс. Футболисты остаются в команде как минимум до следующего матча.
В ближайшую субботу "Перемога" сыграет против "Яруда".
Также напомним, что в 2020-м Игорь Сикорский уже со скандалом покидал "Агробизнес". Тогда с ним был расторгнут контракт из-за поездки в Россию и фотографий на фоне государственного герба России и здания с флагом России.
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