Поймали в ночном клубе. Стала известна причина ухода Сикорского из ФК Перемога

Футбольный клуб "Перемога", который сейчас принимает участие во Второй лиге, расстался сразу с несколькими футболистами.

Как стало известно UA-Футбол, причина такого решения в том, что нескольких игроков команды поймали в ночном клубе в состоянии алкогольного опьянения. Игорь Сикорский, по сообщениям пресс-службы, покинул команду по обоюдному согласию, а вот Андрея Слинкина выдворили демонстративно, написав большой пост на странице Facebook.

Также стоит отметить, что помимо Слинкина и Сикорского, еще два игрока "Перемогы" были замечены в ночном клубе, однако им дали последний шанс. Футболисты остаются в команде как минимум до следующего матча.

В ближайшую субботу "Перемога" сыграет против "Яруда".

Также напомним, что в 2020-м Игорь Сикорский уже со скандалом покидал "Агробизнес". Тогда с ним был расторгнут контракт из-за поездки в Россию и фотографий на фоне государственного герба России и здания с флагом России.