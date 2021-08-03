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"Желать удачной карьеры не будем". Перемога расторгла контракт со Слинкиным из-за алкоголя
В составе днепровской команды игрок не успел принять участие
Фото: ФК Перемога
"Перемога" объявила о расторжении контракта с защитником Андреем Слинкиным.
Слинкин перешел в "Перемогу" в начале июля. В составе днепровской команды игрок не успел принять участие.
До перехода в "Перемогу" 30-летний футболист с февраля выступал за "Вентспилс". За латвийский клуб защитник провел 4 матча.
"Из-за постоянных нарушений спортивного режима и регулярное употребление алкоголя, в результате чего у игрока была плохая физическая формы и он даже не появлялся на тренировку. ФК "Перемога" в одностороннем порядке разрывает контракт с Андреем Слинкин. Желать этому "футболисту" удачной дальнейшей карьеры не будем и не рекомендуем другим командам привлекать его в свой состав.
И на будущее хотели бы предупредить всех тех, кто сейчас носит или в будущем оденет футболку с эмблемой днепровской "Перемоги". Ни один футболист, несмотря на все свои прошлые регалии и статусность, не может ставить себя выше клуб. Каждый матч во Второй лиге - это битва, где нужно выкладываться с первой до последней секунды. ФК "Перемога" платит высокие гонорары своим футболистам, но наш клуб не будет местом легкой наживы для тех, кто собирается "отбывать номер" на футбольном поле", - сказано в сообщении клуба.
Ранее Слинкин защищал цвета таких клубов, как "Черноморец", "Десна", "Николаев", ФК "Сеница", "Заря" Бельцы, "Дачия" (Кишинев).
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