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Роскошная девушка в поле. Клуб Второй лиги оригинально представил выездную форму

Вторая лига
(4 голосов)

Гениальная презентация формы

Роскошная девушка в поле. Клуб Второй лиги оригинально представил выездную форму

Фото: ЛНЗ Лебедин

Новина українською

ФК "ЛНЗ" представил выездной комплект формы на сезон 2021/22 среди команд Второй лиги.

Экипировка выполнена в белом цвете. Техническим спонсором черкасского клуба является компания Puma. Гостевой комплект был представлен девушкой на полях пшеницы.

Отметим, что ранее "ЛНЗ" показал домашнюю форму в фиолетовом цвете, который является основным для команды.

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В статье: ЛНЗ (Черкассы)
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Комментарии (5)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
05.08.2021 в 10:11
у кого на фотки презентації (наче форми - а натомість...) вже сторчоус...
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Alex7Chapman (Кропивницький)
05.08.2021 в 10:10
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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0
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2.dc (Николаев)
05.08.2021 в 09:38
Молодцы, что так ... доходчиво, понятно, и ... уже как-бы не оригинально, уже как бы тренд. Короче, +1, может лига и вторая, но презентация по Высшей форме ... )
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+1
-1
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Микко82 (Херсон)
05.08.2021 в 09:24
Без форми презентація була би ще кращою...
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+5
0
football_soccer (Украина)
05.08.2021 в 09:41
тю. Онлифанс /порнхаб . Там таких "презентаций" ... и одна лучше другой
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0
0


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