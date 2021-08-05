Вторая лига
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Роскошная девушка в поле. Клуб Второй лиги оригинально представил выездную форму
Гениальная презентация формы
Фото: ЛНЗ Лебедин
ФК "ЛНЗ" представил выездной комплект формы на сезон 2021/22 среди команд Второй лиги.
Экипировка выполнена в белом цвете. Техническим спонсором черкасского клуба является компания Puma. Гостевой комплект был представлен девушкой на полях пшеницы.
Отметим, что ранее "ЛНЗ" показал домашнюю форму в фиолетовом цвете, который является основным для команды.
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Комментарии (5)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
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