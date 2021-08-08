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Левый Берег разгромил Любомир со счетом 11:0

Вторая лига
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Настоящий погром в матче Второй лиги

Левый Берег разгромил Любомир со счетом 11:0

фото - ФК Лівий берег

Новина українською

В матче 3-го тура Второй лиги Украины по футболу произошел настоящий погром - "Левый Берег" разгромил соперника, забив сразу 11 мячей! При этом номинальные гости сумели сохранить свои ворота "сухими".

3 ТУР, Вторая лига

08.08.2021 18:00

"Левый берег" г.. Киев

"Любомир" - "Левый Берег" 0:11

Голы: Меладзе 13, Пинчук 21, Петренко 25, Курко 31, Коваль 38, Коваль 43, Пинчук 48, Морозенко 57, Коваль 69, Коваль 73, Морозенко 85

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В статье: Любомир (Ставище) Левый берег (Киев)
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