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11:0 – Бузник из "Левого берега" лучший тренер тура Второй Лиги

Вторая лига
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Голевая феерия помогла тренеру

11:0 – Бузник из "Левого берега" лучший тренер тура Второй Лиги

Фото: http://pfl.ua/news/details/12695 / Автор: неизвестен

Новина українською

Всеукраинское объединение тренеров выбрало Анатолия Бузника лучшим тренером 3-го тура Второй Лиги. Его "Левый берег" обыграл 11:0 "Любомир" из Ставища.

Примечательно, что президентом "Левого берега" является Николай Лавренко – бывший президент "Александрии".

Столичный клуб защищает также множество известных украинских футболистов: Виталий Рева, Олег Карамушка, Николай Ищенко, который шесть лет играл за "Шахтер", многолетний капитан "Александрии" Андрей Запорожан. Артем Старгородский известный по выступлениям за "Арсенал", Евгений Морозенко – воспитанник "Динамо", как и Тарас Пинчук, а автор покера Владимир Коваль после академии киевского клуба выступал за "Севастополь", польские команды и "Черноморец".

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Сейчас "Левый берег" лидирует в Группу А второй лиги с тремя победами в трех матчах и разницей мячей 17-1.

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В статье: Вторая лига Владимир Коваль Анатолий Бузник
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Источник:
pfl.ua

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