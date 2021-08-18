44-летний Шелаев возобновил профессиональную карьеру во Второй лиге

Экс-игрок сборной Украины, 44-летний Олег Шелаев возвращается на футбольное поле.

Футболист, за плечами которого 412 матчей в украинском элитном дивизионе, подписал контракт с дебютантом Второй лиги " Волчанском ". Соглашение рассчитано до конца сезона.

Воспитанник луганского футбола, в активе которого 36 матчей и 1 гол за сборную Украины, не выступал на профессиональном уровне с 2014 года. Последним клубом Шелаева был "Металлист", за который он играл с 2009 по 2014 год. До этого он защищал цвета "Зари", "Шахтера", "Днепра", донецкого "Металлурга" и "Кривбасса".

В 2017–2020 годах футболист уже играл за "Волчанск" на аматорском уровне. В этом году представитель Харьковской области дебютирует во Второй лиге.

В первых четырех турах команда Андрея Березовчука набрала 4 очка и занимает 12-е место в группе Б. Сегодня "Волчанск" стартует в Кубке Украины. В Полтаве он сыграет с любительской "Олимпией" из Савинцев.