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44-летний Шелаев возобновил профессиональную карьеру во Второй лиге
Ветеран подписал профессиональный контракт с Волчанском
dynamo.kiev.ua
Экс-игрок сборной Украины, 44-летний Олег Шелаев возвращается на футбольное поле.
Футболист, за плечами которого 412 матчей в украинском элитном дивизионе, подписал контракт с дебютантом Второй лиги "
Воспитанник луганского футбола, в активе которого 36 матчей и 1 гол за сборную Украины, не выступал на профессиональном уровне с 2014 года. Последним клубом Шелаева был "Металлист", за который он играл с 2009 по 2014 год. До этого он защищал цвета "Зари", "Шахтера", "Днепра", донецкого "Металлурга" и "Кривбасса".
В 2017–2020 годах футболист уже играл за "Волчанск" на аматорском уровне. В этом году представитель Харьковской области дебютирует во Второй лиге.
В первых четырех турах команда Андрея Березовчука набрала 4 очка и занимает 12-е место в группе Б. Сегодня "Волчанск" стартует в Кубке Украины. В Полтаве он сыграет с любительской "Олимпией" из Савинцев.
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