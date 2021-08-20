Слинкин: В Перемоге меня сделали крайним

Экс-футболист "Перемоги" Андрей Слинкин прокомментировал свой скандальный уход из команды Второй лиги, президент которой обвинил защитника в пьянстве и нарушении режима .

"В "Перемогу" я попал в июле, прошел учебно-тренировочные сборы, был в основной группе, хорошо себя зарекомендовал, но так получилось, что первую официальную игру мы завершили ничьей 0:0. Я думаю, что все, кто связан с работой в коллективе, знает, что команда может достигать результатов только в том случае, если она является сплоченной. И это "сплочение" происходит не только на тренировках и играх, а, главным образом, за счет общения между футболистами и их семьями. После игры мы собрались с ребятами, отметили старт сезона. Все было нормально, хотя нам сделали замечание, что мы гуляли поздно в общественном месте.

После этого инцидента прошла неделя. Все было нормально. На тренировках работал наравне со всеми, никаких проблем не возникало. Следующую игру мы, к сожалению, проиграли со счетом 0:1. Видимо, негативный фон двух неудач отразился на настроении президента и в итоге меня сделали "крайним", хотя, безусловно, своей вины с себя не снимаю. Поэтому извинялся и искал встречу с президентом клуба, чтобы объясниться. Конечно, я готов был понести наказание в виде штрафа, выговора или "последнего предупреждения", как это бывает. Но я был в шоке от того, что мое мнение услышать не захотели и сделали "козлом отпущения". Не понимаю, зачем из этого надо было раздувать такой скандал. Никогда в жизни не сталкивался с таким, не понимаю, зачем нужен был этот конфликт, зачем было все это освещать в СМИ.

Видимо, причина немного в другом. Мне, как и многим другим ребятам, предложили хорошие контракты. Возможно, президент "Перемоги" считал, что можно собрать хороших игроков и сразу побеждать. А тут — 0:0, 0:1 на старте Второй лиги. Наверное, он хотел таким образом "проучить" команду, устроить "показательную порку", оправдаться перед болельщиками и избавиться от игроков с хорошей, как для Второй лиги, зарплатой. Урезать таким образом бюджет, потому что кроме меня, так же ушел еще один лидер команды. Также знаю, что многим ребятам сразу урезали условия. Половину команды он оштрафовал, а меня показательно выгнал.

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Я не могу понять, зачем было так делать? Если ты далек от футбола, управления футбольным клубом, то нужно учиться, общаться с другими руководителями, набираться опыта. У многих ребят в разных командах случаются такие ситуации, но никто не выносит "сор из избы". Это — внутренняя "кухня" клуба. Ведь можно было вызвать меня на разговор, объяснить, что такого больше быть не должно. Если же президент искал повод урезать бюджет, можно было сесть за стол переговоров и найти компромисс.

Очень надеюсь, что адекватные люди поймут эту ситуацию и она никак не повлияет на мою будущую карьеру. Хочу доказать всем, что являюсь профессионалом своего дела. Пацанам из "Перемоги" желаю удачи в будущем. Я очень хотел помочь им решить поставленную задачу, шел в команду ради этого, показывал на футбольном поле все, что умею", - сказал Слинкин.