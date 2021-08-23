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В матче Второй лиги арбитр показала два предупреждения, но забыла удалить игрока

Вторая лига
Обновлено
(1 голосов)

Игрок черкасского "Днепра" доиграл весь поединок

В матче Второй лиги арбитр показала два предупреждения, но забыла удалить игрока

Скриншот: канал ФСК Буковина на YouTube

Новина українською

В рамках 5-го тура Второй лиги черкасский "Днепр" обыграл дома "Буковину" со счетом 3:1.

По ходу игры полузащитник черкасского "Днепра" Богдан Винниченко получил две желтые карточки ( на 33-й и 45+1 минутах). Однако арбитр поединка Инна Вакулко не удалила игрока после второго предупреждения.

Винниченко провел на поле полную встречу.

Напомним, что черкасский "Днепр" находится на 9-й позиции в группе А Второй лиги. "Буковина" расположилась на 10-м месте.

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В статье: Буковина (Черновцы) Днепр (Черкассы)
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Комментарии (5)
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Запорізьке Торпедо (zp)
23.08.2021 в 13:08
так что кате еще есть куда "развиваться"
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0
0
NikosFutboloidos (Chop)
23.08.2021 в 11:12
Ця суддя у нас район судила раніше, досить непоганий арбітр перехвилювалась напевно. Дивео що ніхто не підказав??
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+5
0
avatar
xo66it (Оболонский Рейх)
23.08.2021 в 11:05
Зачем эта фиксация на пол арбитра? Будто ни один мужчина-судья такого сделать не мог бы. Первую лигу и один харьковский клуб смотришь, так мужья как раз есть у мужчин-арбитров, а не у женщин
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+4
0
football_soccer (Украина)
23.08.2021 в 11:26
ну, с этим фейковым равноправием женщин как раз таки и пропихивают исключительно потому что они женщины. Поэтому пол важно подчеркнуть. Сейчас в мире женщины и черные братки имеют больше привилегий чем "все остальные" , поэтому и их косяки должны освещаться должным образом . У нас ведь сейчас наклепали целую кучу женских команд, для женщин-судей есть работенка и в женском чемпионате. Это 2-3 года назад можно было сказать, что женщинам негде получать практику, матчей то почти нет, но сейчас. Там полно матчей, пусть судят женщин женщины. Но нет. Продолжают пихать на мужские соревнования, а раз так, то и спрос должен быть с них, такой же как и с мужчин, без сносок на то, что они слабый пол. Сами же так хотят этого "равноправия"
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+3
0
янковский ян (Запорожье)
23.08.2021 в 11:32
Согласен. Сейчас выгодно быть черной женщиной лесбиянкой. Вот это привилегия.
+3
0


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