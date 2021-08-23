В матче Второй лиги арбитр показала два предупреждения, но забыла удалить игрока

В рамках 5-го тура Второй лиги черкасский "Днепр" обыграл дома "Буковину" со счетом 3:1.

По ходу игры полузащитник черкасского "Днепра" Богдан Винниченко получил две желтые карточки ( на 33-й и 45+1 минутах). Однако арбитр поединка Инна Вакулко не удалила игрока после второго предупреждения.

Винниченко провел на поле полную встречу.

Напомним, что черкасский "Днепр" находится на 9-й позиции в группе А Второй лиги. "Буковина" расположилась на 10-м месте.