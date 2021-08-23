Перемога ответила Слинкину, опубликовав видео из комнаты игрока. В мусорном ведре бутылки из-под алкоголя

"Перемога" отреагировала на интервью уже экс-футболиста команды Андрея Слинкина, в котором футболист высказал свое мнение о причинах расторжения контракта с клубом.

"Несколько дней назад бывший игрок "Перемоги" Андрей Слинкин, наверное, в перерыве между алкогольными вечеринками, дал интервью и рассказал свое видение причин его увольнения из клуба.

Сказал, мол, "лидеров команды" выгнали, чтобы сэкономить. Режим не нарушал, а провальные результаты первых матчей - просто не успели разыграться.

Во-первых, наш клуб обеспечивает футболистов всем необходимым (высокие гонорары, аренда жилья, качественные сборы) и поэтому требует результата и самоотдачи на поле.

По странному стечению обстоятельств, в присутствии "лидеров" команды, а именно Слинкина, общий результат наших двух матчей был 1:2 и один набранный балл. В следующих трех играх, после правильных выводов и ротаций в составе, уже 8:1 в нашу пользу и 9 суммарных очков.

Также хотим добавить, что освещение в СМИ, на которое пожаловался Андрей, дало результаты: например, ФК "Горняк-Спорт", который подписал контракт с Слинкиным через сутки после этого сообщил о прекращении сотрудничества с "футболистом".

И напоследок добавляем видео: Андрей Слинкин (на тот момент еще игрок) во время очередного пропущенного тренировки "Перемоги". Не нарушал режим? Выводы делайте сами", - сказано в заявлении клуба.