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Козьбан продолжит карьеру в клубе Второй лиги
Футболист станет игроком винницкой "Нивы"
32-летний украинский нападающий Дмитрий Козьбан вернулся в чемпионат Украины.
По данным источника, футболист продолжит карьеру в винницкой "Ниве", которая выступает во Второй лиге чемпионата Украины.
Предыдущим клубом Козьбана была молдовская "Сперанца". Летом футболист вернулся в Украину и поддерживал форму в расположении винницкого клуба, с которым в итоге подписал контракт.
Козьбан уже играл за винницкую "Ниву" с 2009-го года по 2011-й. За эту команду он сыграл 68 матчей и забил 12 мячей.
Также Дмитрий в Украине выступал за "Интер" (Боярка), "Львов", "Княжу" (Счастливое), "Авангард" (Краматорск), "Волынь" (Луцк), "Верес" (Ровно), "Кремень" (Кременчуг), "Агробизнес" (Волочиск), а также за польский "Мотор" (Люблин).
Напомним, "Нива" Винница с 7 очками идет на пятом месте в группе А Второй лиги Украины.
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