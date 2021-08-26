Козьбан продолжит карьеру в клубе Второй лиги

32-летний украинский нападающий Дмитрий Козьбан вернулся в чемпионат Украины.

По данным источника, футболист продолжит карьеру в винницкой "Ниве", которая выступает во Второй лиге чемпионата Украины.

Предыдущим клубом Козьбана была молдовская "Сперанца". Летом футболист вернулся в Украину и поддерживал форму в расположении винницкого клуба, с которым в итоге подписал контракт.

Козьбан уже играл за винницкую "Ниву" с 2009-го года по 2011-й. За эту команду он сыграл 68 матчей и забил 12 мячей.

Также Дмитрий в Украине выступал за "Интер" (Боярка), "Львов", "Княжу" (Счастливое), "Авангард" (Краматорск), "Волынь" (Луцк), "Верес" (Ровно), "Кремень" (Кременчуг), "Агробизнес" (Волочиск), а также за польский "Мотор" (Люблин).

Напомним, "Нива" Винница с 7 очками идет на пятом месте в группе А Второй лиги Украины.