Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛНЗ побеждает Карпаты, два дубля, дерби Киевщины и шедевр Лебедя. Обзор 6 тура во Второй лиге (группа А)
Скріншот із трансляції Карпати Галич
В группе А Второй лиги шестью поединками начался 6 тур. 28 августа остается сыграть всего лишь 1 матч. Этот тур пропускает лидер турнира в западной группе - киевский "Левый Берег" (через нечетное количество команд).
Центральной была встреча в Черкассах между лидерами, местным ЛНЗ и львовскими "Карпатами". В тяжелом противостоянии победили хозяева. Таким образом они сумели оторваться в турнирной таблице от львовян.
ЛНЗ (Черкассы) - Карпаты (Львов) 1:0
Гол: Андрей Сторчоус (75)
Эпицентр (Дунаевцы) - Мункач (Мукачево) 3:1
Голы: Николай Буй (76), Алишер Якубов (79, 84) - Вадим Лучка (35)
В дерби Киевской области сильнее прогнозируемо была команда-хозяин.
Чайка (Петропавловская Борщаговка) - Любомир (Ставище) 3:0
Голы: Андрей Соловьев (35), Андрей Бартошук (59), Артур Аракелян (90)
"Карпаты" Галич победили благодаря голевой 10-минутке. Стоит обратить внимание на второй гол подопечных Любомира Вовчука. Это был штрафной в дальнюю девятку в исполнении Романа Лебедя.
Карпаты (Галич) - Днепр (Черкассы) 2:0
Голы: Андрей Бэй (22), Роман Лебедь (27)
Чернигов - Диназ (Вышгород) 1:2
Голы: Виталий Ментей (8) - Александр Апанчук (34, 65)
Буковина (Черновцы) - АФСК Киев 0:0
Популярное сейчас
- Рафаилов: Думаю еврокубковой весны у Украины не будет
- Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО
- Плюс прибалты, Ирландия и Люксембург. Девятнадцать стран не будут представлены в еврокубках осенью
- Козьбан продолжит карьеру в клубе Второй лиги
- Павелко в Стамбуле повенчался с Екатериной Чаус - ФОТО
- Как живет и сколько зарабатывает Яремчук в Лиссабоне - ВИДЕО
Новости по теме
- 20:58 Украинские Избиение судьи в Полтаве, Агробизнес и Кривбасс вылетают. Все результаты второго раунда Кубка Украины
- 20:14 Украинские Львов в дерби закрепил за собой первенство. Карпаты Львов - Карпаты Галич 1:0
- 10:10 Украинские Кубок Украины: 21 матч второго предварительного этапа. Анонс поединков