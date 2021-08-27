ЛНЗ побеждает Карпаты, два дубля, дерби Киевщины и шедевр Лебедя. Обзор 6 тура во Второй лиге (группа А)

В группе А Второй лиги шестью поединками начался 6 тур. 28 августа остается сыграть всего лишь 1 матч. Этот тур пропускает лидер турнира в западной группе - киевский "Левый Берег" (через нечетное количество команд).

Центральной была встреча в Черкассах между лидерами, местным ЛНЗ и львовскими "Карпатами". В тяжелом противостоянии победили хозяева. Таким образом они сумели оторваться в турнирной таблице от львовян.

ЛНЗ (Черкассы) - Карпаты (Львов) 1:0

Гол: Андрей Сторчоус (75)

Эпицентр (Дунаевцы) - Мункач (Мукачево) 3:1

Голы: Николай Буй (76), Алишер Якубов (79, 84) - Вадим Лучка (35)

В дерби Киевской области сильнее прогнозируемо была команда-хозяин.

Чайка (Петропавловская Борщаговка) - Любомир (Ставище) 3:0

Голы: Андрей Соловьев (35), Андрей Бартошук (59), Артур Аракелян (90)

"Карпаты" Галич победили благодаря голевой 10-минутке. Стоит обратить внимание на второй гол подопечных Любомира Вовчука. Это был штрафной в дальнюю девятку в исполнении Романа Лебедя.

Карпаты (Галич) - Днепр (Черкассы) 2:0

Голы: Андрей Бэй (22), Роман Лебедь (27)

Чернигов - Диназ (Вышгород) 1:2

Голы: Виталий Ментей (8) - Александр Апанчук (34, 65)

Буковина (Черновцы) - АФСК Киев 0:0