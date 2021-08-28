Пенальти-бой Скорука с Тростянцом, лидер теряет очки, шедевры Волчанска. Вторая лига (группа Б)

В пятницу, 27 августа, состоялась большинство поединков 6 тура Второй лиги в группе Б. Состоялось пять матчей, еще три будут сыграны в субботу.

Центральными были поединки с участием лидеров - "Скорука" и "Балкан". Первые получили изнурительную победу, а вторые же потеряли очки в морском дерби с симферопольской "Таврией".

Скорук (Томаковка) - Тростянец 3:2

Голы: Дмитрий Волков (55 - пенальти, 90+1 - пенальти), Даниил Боженар (58) - Андрей Слипухин (45+2 - пенальти), Артем Ильченко (47)

Нереализованный пенальти: "Тростянец" - Андрей Слипухин (86)

Удаление: Владислав Соседко (87) - Тростянец

Суммы - Волчанск 1:2

Голы: Ян Ковалевский (66, пенальти) - Денис Резепов (32), Да Силва Рамос Вендел (90+4)

Таврия (Симферополь) - Балканы (Зоря) 1:1

Голы: Алексей Бойко (22) - Владимир Приемов (79)

Яруд (Мариуполь) - Кристалл (Херсон) 2:0

Голы: Даниил Литовченко (16), Владислав Сандрак-Винницкий (22 - пенальти)

Удаление: Дмитрий Мамро (36) - Яруд

Виктория (Николаевка) - Никополь 0:1

Гол: Кирилл Матвеев (10)