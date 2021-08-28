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Пенальти-бой Скорука с Тростянцом, лидер теряет очки, шедевры Волчанска. Вторая лига (группа Б)
А вы помните матч с 4 пенальти?
Скріншот із трансляції
В пятницу, 27 августа, состоялась большинство поединков 6 тура Второй лиги в группе Б. Состоялось пять матчей, еще три будут сыграны в субботу.
Центральными были поединки с участием лидеров - "Скорука" и "Балкан". Первые получили изнурительную победу, а вторые же потеряли очки в морском дерби с симферопольской "Таврией".
Скорук (Томаковка) - Тростянец 3:2
Голы: Дмитрий Волков (55 - пенальти, 90+1 - пенальти), Даниил Боженар (58) - Андрей Слипухин (45+2 - пенальти), Артем Ильченко (47)
Нереализованный пенальти: "Тростянец" - Андрей Слипухин (86)
Удаление: Владислав Соседко (87) - Тростянец
Суммы - Волчанск 1:2
Голы: Ян Ковалевский (66, пенальти) - Денис Резепов (32), Да Силва Рамос Вендел (90+4)
Таврия (Симферополь) - Балканы (Зоря) 1:1
Голы: Алексей Бойко (22) - Владимир Приемов (79)
Яруд (Мариуполь) - Кристалл (Херсон) 2:0
Голы: Даниил Литовченко (16), Владислав Сандрак-Винницкий (22 - пенальти)
Удаление: Дмитрий Мамро (36) - Яруд
Виктория (Николаевка) - Никополь 0:1
Гол: Кирилл Матвеев (10)
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