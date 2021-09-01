Форвард Левого Берега: Стремимся доказать, что не зря возглавляем свою группу во Второй лиге

Нападающий ФК " Левый Берег " Владимир Коваль рассказал о своем восстановлении после травмы, а также отметил конкуренцию в команде.

- Владимир, в последний раз вы выходили на поле восьмого августа, когда забили в ворота "Любомира" четыре гола...

- Травмировался за день до игры с Чайкой. Почувствовал дискомфорт в приводящей мышце. На следующий день поехал на УЗИ и оказалось, что у меня микронадрыв. Одновременно с врачом обсудили наш план действий на ближайшие дни. Восстановление прошло довольно быстро. Ездил на процедуры, ходил на массажи. Делал все, что мне говорил врач. Конечно, было сложно без тренировок и матчей, однако травмы это часть футбола и необходимо пройти через все испытания.

- За матчами команды следили с трибун? Наверное в матче против "Чайки" было меньше нервов, чем в матче с "Олимпиком"?

- С "Чайкой" сыграли хорошо, а в кубковой игре нам откровенно не повезло. Надеюсь, что уже на матч с "Рубиконом" попаду в заявку команды, ведь сыграл на этой неделе полчаса в контрольном матче против студенческой команды СК "Меркурий", к тому же смог забить. Теперь нужно также забивать в официальных матчах.

- Чувствуется, что на лидера команды настраиваются серьезнее? Как это было в матче против "Мункача".

- О матче с "Мункачем" ничего сказать не могу, ведь смотрел игру по интернету. После кубкового матча всегда непросто играть. Главное, что смогли получить важные три зачетные пункты в Мукачево.

- Вы возглавляете гонку бомбардиров Второй лиги, а на днях к вам присоединился Евгений Морозенко. Рады за партнера?

- Конечно, приятно что смог проявить себя в начале сезона, однако для меня главное результаты команды. На забитый мяч работает вся команда. Счастлив, что буду иметь возможность играть вместе с таким квалифицированным футболистом как Евгений. Будем с ним соревноваться, кто забьет больше (улыбается).

- Чувствуете большаю конкуренцию со стороны нападающих команды Акименко, Берко и Петренко?

- Здоровая конкуренция всегда идет на пользу. Только в конкуренции футболист может прогрессировать. Все игроки выкладываются во время тренировок, а тренер будет решать, кого ставить в старт.

- На матч с "Рубиконом" вы лично готовитесь?

- Уже начали подготовку к матчу. Тренируюсь в общей группе, а буду ли играть, пока не известно.

- Чем сильна эта команда?

- "Рубикон" - молодая, быстрая команда. Они будут бороться до конца за каждый мяч. На теоретическом занятии тренерский штаб подчеркнет сильных и слабых сторонах соперника. Настраиваемся только на победу. Стремимся доказать, что не зря возглавляем группу А.