Николаев разгромил дома Волчанск в рамках Кубка Украины

"Николаев" одержал разгромную победу в противостоянии с "Волчанском". Оба клуба выступают во Второй лиге Украины.

До добавленного времени голы забивали только игроки "Николаева".

На 31 минуте матча счёт открыл Сергей Кравченко.

Увеличивать отрыв южане продолжили уже во втором тайме: Нечипоренко забил мяч на 62 минуте – 2:0.

Игроки "Николаева" не остановились и реализовали заработанный пенальти уже через 5 минут игрового времени: Голубко (пен.) – 3:0.

Хозяева не сдержались и вколотили свой последний гол в этой встрече на 79 минуте: Кравченко – 4:0.

Несмотря на тотальное преимущество хозяев, "Волчанск" всё же сумел воткнуть свой "гол престижа" в этой встрече. Иван Пец реализовал пенальти на 90+3 минуте матча, итоговый счёт – 4:1.

"Николаев" на данный момент возглавляет группу Б Второй лиги Украины с 14 набранными очками. "Волчанск" идёт на 6 месте в этой же группе с 10 баллами после 6 туров.