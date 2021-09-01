  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Николаев разгромил дома Волчанск в рамках Кубка Украины
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Николаев разгромил дома Волчанск в рамках Кубка Украины

Вторая лига
(1 голосов)

Лидер Второй лиги отправляется в следующую стадию турнира

Николаев разгромил дома Волчанск в рамках Кубка Украины

Скріншот із трансляції

Новина українською

"Николаев" одержал разгромную победу в противостоянии с "Волчанском". Оба клуба выступают во Второй лиге Украины.

До добавленного времени голы забивали только игроки "Николаева".

На 31 минуте матча счёт открыл Сергей Кравченко.

Увеличивать отрыв южане продолжили уже во втором тайме: Нечипоренко забил мяч на 62 минуте – 2:0.

Игроки "Николаева" не остановились и реализовали заработанный пенальти уже через 5 минут игрового времени: Голубко (пен.) – 3:0.

Хозяева не сдержались и вколотили свой последний гол в этой встрече на 79 минуте: Кравченко – 4:0.

Несмотря на тотальное преимущество хозяев, "Волчанск" всё же сумел воткнуть свой "гол престижа" в этой встрече. Иван Пец реализовал пенальти на 90+3 минуте матча, итоговый счёт – 4:1.

"Николаев" на данный момент возглавляет группу Б Второй лиги Украины с 14 набранными очками. "Волчанск" идёт на 6 месте в этой же группе с 10 баллами после 6 туров.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кубок Украины МФК Николаев ФК Волчанск
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
xapyga (Запорожье)
01.09.2021 в 20:52
Лидер второй лиге просится перевести себя в переходную лигу))) вот зачем такие команды Николаем, МЗ и другие Бюджетники, сколько же можно за эти деньги сделать, хотя бы разметку рисовали, у нас в ЗП разметку просто перестали рисовать. Страно одно в Мелитополе почти все дороги сделали новые и почти все с разметкой
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...