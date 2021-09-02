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Вице-президент Скорука Тамара Скорук: Через 5 лет вижу команду в еврокубках

Вторая лига
(1 голосов)

Амбициозные планы сельского клуба

Вице-президент Скорука Тамара Скорук: Через 5 лет вижу команду в еврокубках

ФК Скорук

Новина українською

Вице-президент второлиговского "Скорука" Тамара Скорук после поражения в матче кубка Украины от Металлиста (0:3) рассказала о долгосрочных целях команды.

— Где вы видите "Cкорук" через 5 лет?

— Через 5 лет я вижу их в Европе.

— Еврокубки?

— Другого видения у нас нет. Мы для этого работаем, для этого трудимся, чтобы все было, как нужно.

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В статье: Скорук (Томаковка)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (9)
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SeventyFour (Phoenix)
02.09.2021 в 22:32
Волейбол? Гандбол?
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0
0
Соколов (Никополь)
02.09.2021 в 22:26
А через 10 победитель лиги чемпионов
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0
0
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Stuntriding (Киев)
02.09.2021 в 22:23
Шо, ещё одни с огородов?
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
02.09.2021 в 22:21
Не затягивайся так сильно, а то победителем лиги чемпионов увидишь.
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0
0
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Saturn (Киев)
02.09.2021 в 22:05
Пусть прокладку поменяет сначала
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+2
0
football_soccer (Украина)
02.09.2021 в 21:41
назвать клуб в честь.... в честь... своей ФАМИЛИИ . Сельский пафос , как он есть, во всей красе ))
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+3
0
ukatan (Харьковская обл.)
02.09.2021 в 21:39
Ну что ж, планы вполне реальные. Стадион в Никополе, судя по вчерашнему матчу, хоть сегодня готов матчи Лиги Чемпионов принимать.
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+1
0
Arsenals (Днепр)
02.09.2021 в 22:39
сам проорал со стадиона
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янковский ян (Запорожье)
02.09.2021 в 22:49
У них даже своего стадиона нет. Точнее он есть в томаковке, но его нет.
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