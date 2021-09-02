Вице-президент Скорука Тамара Скорук: Через 5 лет вижу команду в еврокубках

Вице-президент второлиговского " Скорука " Тамара Скорук после поражения в матче кубка Украины от Металлиста (0:3) рассказала о долгосрочных целях команды.

— Где вы видите "Cкорук" через 5 лет?

— Через 5 лет я вижу их в Европе.

— Еврокубки?

— Другого видения у нас нет. Мы для этого работаем, для этого трудимся, чтобы все было, как нужно.