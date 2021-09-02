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Вице-президент Скорука Тамара Скорук: Через 5 лет вижу команду в еврокубках
Амбициозные планы сельского клуба
ФК Скорук
Вице-президент второлиговского "
— Где вы видите "Cкорук" через 5 лет?
— Через 5 лет я вижу их в Европе.
— Еврокубки?
— Другого видения у нас нет. Мы для этого работаем, для этого трудимся, чтобы все было, как нужно.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (9)
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