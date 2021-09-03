Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Отчисленный из Перемоги за пьянство Слинкин нашел себе команду во Второй лиге
Футболист продолжит карьеру в винницкой "Ниве"
Фото: ФК Перемога
Левый защитник Андрей Слинкин продолжит карьеру в винницкой "Ниве", сообщает Meta-ratings.com.ua.
30-летний футболист подписал с клубом контракт до 30 июня 2022 года.
Нынешний сезон Слинкин начинал в составе "Перемоги", за которую успел провести 2 матча во Второй лиге. После этого днепровский клуб объявил о расторжении контракта с защитником за нарушение спортивной дисциплины. При этом почетный президент "Перемоги" Фемис Сагиров заявил о том, что "готов по-человечески ему помочь: найти врачей и оплатить реабилитацию".
Прежде воспитанник одесского футбола выступал за "Черноморец", "Сумы", молдавскую "Зарю", "Десну" и латвийский "Вентспилс".
Напомним, винницкая "Нива" после шести туров чемпионата Второй лиги занимает 4-е место в группе А. 5 сентября команда Владимира Цыткина сыграет в Черкассах с "Днепром".
Популярное сейчас
- Потери Украины перед матчем с Францией, новые трансферы Динамо и Шахтера. Главные новости за 2 сентября
- Бущан: Шахтеру удобно в Киеве? Пожалуйста! Нет проблем
- Мбаппе в матче с Украиной не сыграет
- "Крестоносцы" в шальном Галицко-Волынском кубковом дерби выбивают "львов". Карпаты - Волынь 2:3
- Пока сборная мучилась с казахами. Хавбек Зари сыграл свадьбу со своей подругой. ФОТО
- Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО