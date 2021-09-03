Отчисленный из Перемоги за пьянство Слинкин нашел себе команду во Второй лиге

Левый защитник Андрей Слинкин продолжит карьеру в винницкой "Ниве", сообщает Meta-ratings.com.ua.

30-летний футболист подписал с клубом контракт до 30 июня 2022 года.

Нынешний сезон Слинкин начинал в составе "Перемоги", за которую успел провести 2 матча во Второй лиге. После этого днепровский клуб объявил о расторжении контракта с защитником за нарушение спортивной дисциплины. При этом почетный президент "Перемоги" Фемис Сагиров заявил о том, что "готов по-человечески ему помочь: найти врачей и оплатить реабилитацию".

Прежде воспитанник одесского футбола выступал за "Черноморец", "Сумы", молдавскую "Зарю", "Десну" и латвийский "Вентспилс".

Напомним, винницкая "Нива" после шести туров чемпионата Второй лиги занимает 4-е место в группе А. 5 сентября команда Владимира Цыткина сыграет в Черкассах с "Днепром".