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Отчисленный из Перемоги за пьянство Слинкин нашел себе команду во Второй лиге

Вторая лига
(1 голосов)

Футболист продолжит карьеру в винницкой "Ниве"

Отчисленный из Перемоги за пьянство Слинкин нашел себе команду во Второй лиге

Фото: ФК Перемога

Новина українською

Левый защитник Андрей Слинкин продолжит карьеру в винницкой "Ниве", сообщает Meta-ratings.com.ua.

30-летний футболист подписал с клубом контракт до 30 июня 2022 года.

Нынешний сезон Слинкин начинал в составе "Перемоги", за которую успел провести 2 матча во Второй лиге. После этого днепровский клуб объявил о расторжении контракта с защитником за нарушение спортивной дисциплины. При этом почетный президент "Перемоги" Фемис Сагиров заявил о том, что "готов по-человечески ему помочь: найти врачей и оплатить реабилитацию".

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Прежде воспитанник одесского футбола выступал за "Черноморец", "Сумы", молдавскую "Зарю", "Десну" и латвийский "Вентспилс".

Напомним, винницкая "Нива" после шести туров чемпионата Второй лиги занимает 4-е место в группе А. 5 сентября команда Владимира Цыткина сыграет в Черкассах с "Днепром".

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В статье: Андрей Слинкин Нива (Винница)
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Источник:
Meta-ratings

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Комментарии (3)
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dabo49
03.09.2021 в 09:35
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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LAZ E183 (Рига)
03.09.2021 в 08:58
Не знаю, чи Слінкін дійсно п'є, але він зовні схожий на персонажа Сімпсонів — Барні Ґамбла. А Барні, як відомо, рідко просихав. Цікаво, з чого б це ...
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Очманілий Заєць (Odessa)
03.09.2021 в 08:41
Знайшов свою команду? Там п'ють усі?
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