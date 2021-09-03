Эпицентр подписал экс-игрока Ворсклы и Металлиста 1925

Второлиговый " Эпицентр " перед закрытием трансферного окна укрепил свои ряды.

Клуб завершил свою селекционную работу, пригласив 26-летнего полузащитника Дмитрия Кравченко, ранее защищавшего цвета "Ворсклы" и "Металлиста 1925". Также в его активе есть выступления за сборную Украины разных возрастных групп.

Напомним, что после шести туров в группе "А" Второй лиги "Эпицентр" занимает седьмое место, набрав 9 очков.