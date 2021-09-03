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Эпицентр подписал экс-игрока Ворсклы и Металлиста 1925

Вторая лига
(1 голосов)

Дмитрий Кравченко будет играть во Второй лиге

Эпицентр подписал экс-игрока Ворсклы и Металлиста 1925

vorskla.com.ua

Новина українською

Второлиговый "Эпицентр" перед закрытием трансферного окна укрепил свои ряды.

Клуб завершил свою селекционную работу, пригласив 26-летнего полузащитника Дмитрия Кравченко, ранее защищавшего цвета "Ворсклы" и "Металлиста 1925". Также в его активе есть выступления за сборную Украины разных возрастных групп.

Напомним, что после шести туров в группе "А" Второй лиги "Эпицентр" занимает седьмое место, набрав 9 очков.

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В статье: Дмитрий Кравченко Эпицентр (Дунаевцы)
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