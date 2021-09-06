Маркевич смотрит на разгром от Карпат, 6 минут до первого тайма в Киеве. Вторая лига - 7 тур в группе А

В "западной" группе Второй лиги с пятницы по воскресенье сыграли очередной тур чемпионата 2021/22. Через нечетное количество команд в этот раз тур пропускал "Эпицентр" (Дунаевцы).

Наиболее результативный матч состоялся в Вышгороде - с 6 голами. Львовские "Карпаты" Андрея Тлумака после болезненного вылета из Кубка Украины устроили разгром скромным черниговцам, притом в вип-трибуне находился экс-коуч "сине-желтых" Мирон Маркевич.

Галицкие "Карпаты" Любомира Вовчука получили достаточно сложную победу над клубом из столицы, а "ЛНЗ" "подрезал крылья" "Чайке".

Мункач (Мукачево) - Любомир (Ставище) 2:0

Голы: Василий Луцив (15), Максим Гирный (89)

Нереализованный пенальти: "Любомир" - Илья Тимошенко (29)

Карпаты (Галич) - АФСК Киев 2:1

Голы: Андрей Бей (68), Роман Лебедь (86, пенальти) - Александр Студинкин (79)

Диназ (Вышгород) - Буковина (Черновцы) 4:2

Голы: Александр Апанчук (28 пенальти), Евгений Чепурненко (37, 59) - Фади Салбак (24), Василий Паланик (45 + 1, пенальти), Александр Логинов (90 + 3, автогол)

Рубикон (Киев) - Левый берег (Киев) 0:2

Голы: Андрей Запорожан (45 6, пенальти), Павел Ксенз (90+1)

Чайка (Петропавловская Борщаговка) - ЛНЗ (Черкассы) 0:4

Голы: Александр Снежко (50), Ярослав Галенко (58), Тарас Пучковский (60), Дмитрий Сула (90+3)

Днепр (Черкассы) - Нива (Винница) 0:2

Голы: Денис Громок (49), Артур Загорулько (69)

Карпаты (Львов) - Чернигов 5:0

Голы: Амбросий Чачуа (15, 67), Максим Гуменюк (65), Владислав Приймак (77) - Анатолий Романченко (4 - автогол)