44-летний Шелаев сыграл за Волчанск во Второй лиге

Экс-игрок сборной Украины, 44-летний Олег Шелаев вернулся в профессиональный футбол.

Футболист, за плечами которого 412 матчей в украинском элитном дивизионе, сыграл за " Волчанск " в матче 7-го тура Второй лиги против "Перемоги" (0:3).

Олег отыграл первый тайм и был заменен в перерыве.

Воспитанник луганского футбола, в активе которого 36 матчей и 1 гол за сборную Украины, не выступал на профессиональном уровне с 2014 года. Последним клубом Шелаева был "Металлист", за который он играл с 2009 по 2014 год.

В 2017–2020 годах футболист уже играл за "Волчанск" на аматорском уровне. В этом году представитель Харьковской области дебютирует во Второй лиге.