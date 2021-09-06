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44-летний Шелаев сыграл за Волчанск во Второй лиге
Ветеран возобновил профессиональную карьеру во Второй лиге
fcvolchansk.com
Экс-игрок сборной Украины, 44-летний Олег Шелаев вернулся в профессиональный футбол.
Футболист, за плечами которого 412 матчей в украинском элитном дивизионе, сыграл за "
Олег отыграл первый тайм и был заменен в перерыве.
Воспитанник луганского футбола, в активе которого 36 матчей и 1 гол за сборную Украины, не выступал на профессиональном уровне с 2014 года. Последним клубом Шелаева был "Металлист", за который он играл с 2009 по 2014 год.
В 2017–2020 годах футболист уже играл за "Волчанск" на аматорском уровне. В этом году представитель Харьковской области дебютирует во Второй лиге.
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