  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. 44-летний Шелаев сыграл за Волчанск во Второй лиге
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

44-летний Шелаев сыграл за Волчанск во Второй лиге

Вторая лига
Обновлено
(1 голосов)

Ветеран возобновил профессиональную карьеру во Второй лиге

44-летний Шелаев сыграл за Волчанск во Второй лиге

fcvolchansk.com

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины, 44-летний Олег Шелаев вернулся в профессиональный футбол.

Футболист, за плечами которого 412 матчей в украинском элитном дивизионе, сыграл за "Волчанск" в матче 7-го тура Второй лиги против "Перемоги" (0:3).

Олег отыграл первый тайм и был заменен в перерыве.

Воспитанник луганского футбола, в активе которого 36 матчей и 1 гол за сборную Украины, не выступал на профессиональном уровне с 2014 года. Последним клубом Шелаева был "Металлист", за который он играл с 2009 по 2014 год.

В 2017–2020 годах футболист уже играл за "Волчанск" на аматорском уровне. В этом году представитель Харьковской области дебютирует во Второй лиге.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олег Шелаев ФК Волчанск
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Динамiт (Василькiв)
06.09.2021 в 22:43
Дай Боже йому здоров"я !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...