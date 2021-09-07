Металлург подписал экс-голкипера Зари Левченко

Вратарь Игорь Левченко подписал контракт с запорожским "Металлургом".

Соглашение 30-летнего футболиста рассчитано до конца сезона 2021/22.

Последним клубом Левченко было грузинское "Динамо" (Батуми), за которое он провел всего три игры. В Украине голкипер известен по выступлениям за донецкий "Олимпик", луганскую "Зарю" и "Мариуполь". Также выступал за "Мариехамн" и "Эскильстуну".

В 2009 году Игорь становился чемпионом Европы в составе сборной Украины U19.

Отметим, что "Металлург" лидирует в группе Б Второй лиги, набрав 15 очков.