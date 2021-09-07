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Шелаев: Играть за Волчанск мне предложил Березовчук
Старый конь борозды не портит
dynamo.kiev.ua
Экс-игрок сборной Украины Олег Шелаев объяснил, почему решил возобновить карьеру в 44 года и играть за "
"Я завершил карьеру в большом футболе в 2014 году, защищая цвета "Металлиста". Однако нельзя сказать, что после этого я повесил бутсы на гвоздь, ибо играл на аматорском уровне, в частности, в чемпионате ААФУ за "Волчанск". А в последнее время выступал в первенстве Днепра за AM-ESTATE, даже заняли первое место. Там моими одноклубниками были Руслан Ротань, Сергей Назаренко, Сергей Кравченко, которые в особом представлении не нуждаются…
Когда перед началом сезона "Волчанск" возглавил мой бывший партнер по "Металлисту" Андрей Березовчук, то он и предложил стать играющим тренером. Все же, в "Волчанске" наряду с несколькими опытными футболистами, хватает молодежи. После недолгих раздумий, я согласился", - сказал Шелаев.
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