Шелаев: Играть за Волчанск мне предложил Березовчук

Экс-игрок сборной Украины Олег Шелаев объяснил, почему решил возобновить карьеру в 44 года и играть за " Волчанск " во Второй лиге.

"Я завершил карьеру в большом футболе в 2014 году, защищая цвета "Металлиста". Однако нельзя сказать, что после этого я повесил бутсы на гвоздь, ибо играл на аматорском уровне, в частности, в чемпионате ААФУ за "Волчанск". А в последнее время выступал в первенстве Днепра за AM-ESTATE, даже заняли первое место. Там моими одноклубниками были Руслан Ротань, Сергей Назаренко, Сергей Кравченко, которые в особом представлении не нуждаются…

Когда перед началом сезона "Волчанск" возглавил мой бывший партнер по "Металлисту" Андрей Березовчук, то он и предложил стать играющим тренером. Все же, в "Волчанске" наряду с несколькими опытными футболистами, хватает молодежи. После недолгих раздумий, я согласился", - сказал Шелаев.