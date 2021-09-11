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Буковина - Карпаты и другие поединки. 8 тур во Второй лиге (группа А)

Вторая лига
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Буковина - Карпаты и другие поединки. 8 тур во Второй лиге (группа А)

ФК Буковина

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня начинается 8 тур во Второй лиге. Состоится большинство поединков, завтра тур завершится матчем "Чайка" (Петропавловская Борщаговка) - "Мункач" (Мукачево).

Из-за нечетного количества команд этот тур пропускает Любомир (Ставище).

Среди наиболее интересных поединков - домашнее противостояние галицких Карпат с мощным Диназ, который претендует на выход в Первую лигу.

Львовские «однофамильцы» галичан сыграют с "Буковиной", а фавориты, ЛНЗ и Левый берег, будут играть с аутсайдерами.

14:00 Нива (Винница) - АФСК Киев

15:00 Эпицентр (Дунаевцы) - Рубикон (Киев)

15:00 Карпаты (Галич) - Диназ (Вышгород)

16:30 Буковина (Черновцы) - Карпаты (Львов)

17:00 Левый берег (Киев) - Днепр (Черкассы)

17:00 ЛНЗ (Черкассы) - Чернигов

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В статье: Вторая лига Буковина (Черновцы) ЛНЗ (Черкассы) Карпаты (Галич) Левый берег (Киев) Мункач (Мукачево) Карпаты (Львов)
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