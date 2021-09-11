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Буковина - Карпаты и другие поединки. 8 тур во Второй лиге (группа А)
ФК Буковина
Сегодня начинается 8 тур во Второй лиге. Состоится большинство поединков, завтра тур завершится матчем "Чайка" (Петропавловская Борщаговка) - "Мункач" (Мукачево).
Из-за нечетного количества команд этот тур пропускает Любомир (Ставище).
Среди наиболее интересных поединков - домашнее противостояние галицких Карпат с мощным Диназ, который претендует на выход в Первую лигу.
Львовские «однофамильцы» галичан сыграют с "Буковиной", а фавориты, ЛНЗ и Левый берег, будут играть с аутсайдерами.
14:00 Нива (Винница) - АФСК Киев
15:00 Эпицентр (Дунаевцы) - Рубикон (Киев)
15:00 Карпаты (Галич) - Диназ (Вышгород)
16:30 Буковина (Черновцы) - Карпаты (Львов)
17:00 Левый берег (Киев) - Днепр (Черкассы)
17:00 ЛНЗ (Черкассы) - Чернигов
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