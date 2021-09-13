Два дерби и дубль Владимира Приемова. 8 тур во Второй лиге (группа Б)

За выходные состоялись все 8 матчей 8-го тура в «восточной» группе Второй лиги. Ни один матч не закончился нулевой ничьей, в общем забито 25 голов.

Один из недавних лидеров, Николаев, потерял очки в матче с мариупольским "Ярудом" в интересной голевой перестрелке.

Также состоялись два дерби - херсонское с участием "Кристалла" из областного центра и новокаховской "Энергии" (1:2). С другой стороны днепровское дерби "Перемогы" и "Никополя" (4:0).

Полтава - Волчанск 2:2

Голы: Евгений Стрельцов (24), Николай Бужин (85) - да Силва Рамос Вендел (2), Леон Гладковський (75)

Яруд (Мариуполь) - Николаев 2:2 Голы: Владислав Сандрак-Винницкий (8), Глеб Литюк (70 - пенальти) - Максим Сурженко (19), Владислав Жавко (74)

Таврия (Симферополь) - Тростянец 0:2

Голы: Андрей Слипухин (15), Валерий Гайван (62)

Удаление: Михаил Кривич (60 - "Таврия")

Виктория (Николаевка) - Металлург (Запорожье) 0:1

Гол: Игорь Загальский (13 - пенальти)

Сумы - Балканы (Зоря) 1:2

Голы: Евгений Мороз (90+1) - Владимир Приемов (44, 90+1)

Скорук (Томаковка) - Реал Фарма (Одесса) 4:0

Голы: Никита Жуков (2), Станислав-Нури Малыш (30), Владислав Веремеев (78), Даниил Боженар (86)

Кристалл (Херсон) - Энергия (Новая Каховка) 1:2

Голы: Тимур Гогитидзе (17) - Владислав Бондарь (34), Владислав Бородай (48)

Перемога (Днепр) - Никополь 4:0

Голы: Антон Кича (11), Ринар Валеев (40), Джаба Фхакадзе (75), Никита Донгаузер (87)