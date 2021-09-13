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Два дерби и дубль Владимира Приемова. 8 тур во Второй лиге (группа Б)
Скріншот із трансляції ФК Перемога
За выходные состоялись все 8 матчей 8-го тура в «восточной» группе Второй лиги. Ни один матч не закончился нулевой ничьей, в общем забито 25 голов.
Один из недавних лидеров, Николаев, потерял очки в матче с мариупольским "Ярудом" в интересной голевой перестрелке.
Также состоялись два дерби - херсонское с участием "Кристалла" из областного центра и новокаховской "Энергии" (1:2). С другой стороны днепровское дерби "Перемогы" и "Никополя" (4:0).
Полтава - Волчанск 2:2
Голы: Евгений Стрельцов (24), Николай Бужин (85) - да Силва Рамос Вендел (2), Леон Гладковський (75)
Яруд (Мариуполь) - Николаев 2:2
Голы: Владислав Сандрак-Винницкий (8), Глеб Литюк (70 - пенальти) - Максим Сурженко (19), Владислав Жавко (74)
Таврия (Симферополь) - Тростянец 0:2
Голы: Андрей Слипухин (15), Валерий Гайван (62)
Удаление: Михаил Кривич (60 - "Таврия")
Виктория (Николаевка) - Металлург (Запорожье) 0:1
Гол: Игорь Загальский (13 - пенальти)
Сумы - Балканы (Зоря) 1:2
Голы: Евгений Мороз (90+1) - Владимир Приемов (44, 90+1)
Скорук (Томаковка) - Реал Фарма (Одесса) 4:0
Голы: Никита Жуков (2), Станислав-Нури Малыш (30), Владислав Веремеев (78), Даниил Боженар (86)
Кристалл (Херсон) - Энергия (Новая Каховка) 1:2
Голы: Тимур Гогитидзе (17) - Владислав Бондарь (34), Владислав Бородай (48)
Перемога (Днепр) - Никополь 4:0
Голы: Антон Кича (11), Ринар Валеев (40), Джаба Фхакадзе (75), Никита Донгаузер (87)
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