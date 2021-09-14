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Таврия отправила в отставку Пучкова спустя 4 месяца после назначения - СМИ

Вторая лига
(1 голосов)

Возвращение специалиста в клуб оказалось не таким удачным

Таврия отправила в отставку Пучкова спустя 4 месяца после назначения - СМИ

Фото: uafc.org.ua.

Новина українською

Главный тренер "Таврии" Сергей Пучков был отправлен в отставку. Об этом сообщает Sport Arena.

Такое решение было принято руководством клуба, 59-летний специалист уже уведомлен об этом.

Пучков второй раз возглавил команду в июне. До этого он работал с симферопольцами в 2008-2010 годах. Перед тренером была поставлена задача вывести команду в Первую лигу.

Сейчас "Таврия" занимает 12-е место в группе Б Второй лиги, набрав 9 зачетных пунктов.

В субботу, 18 сентября, симферопольская команда сыграет с "Реал Фармой" на выезде.

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В статье: Сергей Пучков Таврия (Симферополь)
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Источник:
SportArena

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Комментарии (1)
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Матч Футболович
14.09.2021 в 09:44
Опять этот жирный Г@вно-решака в пролёте, если нельзя порешать через судей, то с него тренер как с козла молока. У@бище подковёрное. Что б ты ходило по второй лиге с дна в дно.
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