Таврия отправила в отставку Пучкова спустя 4 месяца после назначения - СМИ

Главный тренер "Таврии" Сергей Пучков был отправлен в отставку. Об этом сообщает Sport Arena.

Такое решение было принято руководством клуба, 59-летний специалист уже уведомлен об этом.

Пучков второй раз возглавил команду в июне. До этого он работал с симферопольцами в 2008-2010 годах. Перед тренером была поставлена задача вывести команду в Первую лигу.

Сейчас "Таврия" занимает 12-е место в группе Б Второй лиги, набрав 9 зачетных пунктов.

В субботу, 18 сентября, симферопольская команда сыграет с "Реал Фармой" на выезде.