Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Таврия отправила в отставку Пучкова спустя 4 месяца после назначения - СМИ
Возвращение специалиста в клуб оказалось не таким удачным
Фото: uafc.org.ua.
Главный тренер "Таврии" Сергей Пучков был отправлен в отставку. Об этом сообщает Sport Arena.
Такое решение было принято руководством клуба, 59-летний специалист уже уведомлен об этом.
Пучков второй раз возглавил команду в июне. До этого он работал с симферопольцами в 2008-2010 годах. Перед тренером была поставлена задача вывести команду в Первую лигу.
Сейчас "Таврия" занимает 12-е место в группе Б Второй лиги, набрав 9 зачетных пунктов.
В субботу, 18 сентября, симферопольская команда сыграет с "Реал Фармой" на выезде.
Популярное сейчас
- Динамо - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 14.09.2021
- В ожидании разгрома в Лондоне. Челси – Зенит. Прогноз на матч ЛЧ на 14.09.21
- Не тратьте время, доказывая свою ценность. Златан Ибрагимович опубликовал фото гепарда, не ставшего гоняться с собаками
- Два дерби и дубль Владимира Приемова. 8 тур во Второй лиге (группа Б)
- Украинская подруга Жерсона Родригеса полностью оголилась и взорвала соцсети. ФОТО
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО