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Таврия подтвердила отставку Пучкова и назначила нового специалиста
Сотрудничество было прекращено по обоюдному согласию сторон
Фото: tavriya.com.ua
Сегодня утром, 14 сентября сообщалось, что главный тренер "Таврии" Сергей Пучков был отправлен в отставку. Симферопольский клуб официально подтвердил эту информацию.
Сотрудничество было прекращено по обоюдному согласию сторон. Вместе с Пучковым команду покинул его помощник Константин Полищук.
59-летний специалист второй раз возглавил команду в июне. До этого он работал с симферопольцами в 2008-2010 годах. В этом сезоне "Таврия" сыграла 10 официальных матчей, 8 в Чемпионате и 2 в Кубке с таким результатом: +4 -3 =3
Отмечается, что новым наставником крымчан стал Юрий Чумак. В конце прошлого чемпионата он уже исполнял обязанности главного тренера.
Сейчас "Таврия" занимает 12-е место в группе Б Второй лиги, набрав 9 зачетных пунктов.
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