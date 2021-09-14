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Таврия подтвердила отставку Пучкова и назначила нового специалиста

Вторая лига
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Сотрудничество было прекращено по обоюдному согласию сторон

Таврия подтвердила отставку Пучкова и назначила нового специалиста

Фото: tavriya.com.ua

Новина українською

Сегодня утром, 14 сентября сообщалось, что главный тренер "Таврии" Сергей Пучков был отправлен в отставку. Симферопольский клуб официально подтвердил эту информацию.

Сотрудничество было прекращено по обоюдному согласию сторон. Вместе с Пучковым команду покинул его помощник Константин Полищук.

59-летний специалист второй раз возглавил команду в июне. До этого он работал с симферопольцами в 2008-2010 годах. В этом сезоне "Таврия" сыграла 10 официальных матчей, 8 в Чемпионате и 2 в Кубке с таким результатом: +4 -3 =3

Отмечается, что новым наставником крымчан стал Юрий Чумак. В конце прошлого чемпионата он уже исполнял обязанности главного тренера.

Сейчас "Таврия" занимает 12-е место в группе Б Второй лиги, набрав 9 зачетных пунктов.

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В статье: Сергей Пучков Юрий Чумак Таврия (Симферополь)
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Источник:
ФК Таврия

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etueruerd
14.09.2021 в 12:23
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