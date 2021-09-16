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Пучков: Кем можно усилиться за те деньги, которые имеются в Таврии?
Тренер прокомментировал свою отставку
tavriya.com.ua
Уже бывший главный тренер
В должности рулевого крымской команды Сергей Пучков проработал недолго — всего чуть больше двух месяцев.
"За два месяца невозможно слепить команду, которая сразу же стала бы выигрывать всё подряд. Хотелось бы подождать с какими-то выводами до конца осенней части чемпионата, посмотрев за это время на футболистов, имевшихся до моего прихода в команде. Тренеру нужно давать карт-бланш — и тогда с него можно спрашивать. Доверие со стороны президента ко мне хоть и было, но в разговоре со мной он посетовал: мол, вы не усилились. Но кем, скажите мне, можно усилиться за те деньги, которые имеются в "Таврии"? Футболисты идут в те команды, где высокие зарплаты и премии, и которые стремятся в первую лигу. Такие, как "Левый берег", например.
Моя отставка — это решение президента клуба, на которое никто не может повлиять", - сказал Пучков.
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