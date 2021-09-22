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Бывший тренер Львова официально возглавил клуб Второй лиги

Вторая лига
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На этой должности он сменил Артема Радионова

Бывший тренер Львова официально возглавил клуб Второй лиги

Фото: fcviktoria.sumy.ua

Новина українською

Бывший наставник "Львова" Анатолий Безсмертный возглавил "Викторию" из Николаевки.

Детали соглашения не сообщаются.

На этой должности он сменил Артема Радионова, который тренировал команду из Сумской области с 2015 года.

В августе 52-летний специалист покинул "Львов" после неудачного старта в сезоне УПЛ. Бессмертный также работал с черкасским "Днепром", "Полтавой", "Сумами", "Полесьем" и "Черкащиной".

Напомним, что "Виктория" занимает 12-е место в группе Б Второй лиги, в активе клуба 11 зачетных пунктов.

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В статье: Анатолий Бессмертный Виктория (Николаевка)
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Источник:
ФК Виктория

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