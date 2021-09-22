Бывший тренер Львова официально возглавил клуб Второй лиги

Бывший наставник "Львова" Анатолий Безсмертный возглавил "Викторию" из Николаевки.

Детали соглашения не сообщаются.

На этой должности он сменил Артема Радионова, который тренировал команду из Сумской области с 2015 года.

В августе 52-летний специалист покинул "Львов" после неудачного старта в сезоне УПЛ. Бессмертный также работал с черкасским "Днепром", "Полтавой", "Сумами", "Полесьем" и "Черкащиной".

Напомним, что "Виктория" занимает 12-е место в группе Б Второй лиги, в активе клуба 11 зачетных пунктов.