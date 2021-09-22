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Бывший тренер Львова официально возглавил клуб Второй лиги
На этой должности он сменил Артема Радионова
Фото: fcviktoria.sumy.ua
Бывший наставник "Львова" Анатолий Безсмертный возглавил "Викторию" из Николаевки.
Детали соглашения не сообщаются.
На этой должности он сменил Артема Радионова, который тренировал команду из Сумской области с 2015 года.
В августе 52-летний специалист покинул "Львов" после неудачного старта в сезоне УПЛ. Бессмертный также работал с черкасским "Днепром", "Полтавой", "Сумами", "Полесьем" и "Черкащиной".
Напомним, что "Виктория" занимает 12-е место в группе Б Второй лиги, в активе клуба 11 зачетных пунктов.
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