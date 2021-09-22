Форвард Левого Берега: У клуба есть свои особые задачи

Нападающий Левого Берега Виктор Берко, который во вторник праздновал день рождения, проанализировал старт сезона для команды, а также поделился ожиданиями от противостояния с Диназом.

- Спасибо за поздравления, - сказал нападающий Левого Берега. - Обычно, на мой День рождения идет футбольный сезон, поэтому тренировки - обязательный атрибут праздника. Уже вечером буду праздновать в семейном кругу. Счастлив, что соберутся родные люди, которые меня всегда поддерживают и верят.

- К празднику подходите в хорошем настроении, ваш Левый Берег имеет восемь побед с начала сезона. Могли ли вы перед стартом сезона на это надеяться?

- Конечно, это хороший результат для нас, однако не стоит расслабляться, ведь самые важные матчи еще впереди. С финальным свистком эйфория от победы проходит, и все мысли уже о следующем матче. С холодной головой подходим к каждому матчу, тогда результат будет положительный.

- В чем секрет успеха Левого Берега?

- Никакого секрета нет. В команде собраны настоящие мастера своего дела, мы умеем настраиваться на любого соперника, рассматриваем каждый следующий матч как главный в жизни. Выкладываемся по максимуму на каждой тренировке, чтобы в игре могли демонстрировать свои лучшие качества. Левый Берег всех соперников уважает. У нас есть свои особые задачи и шаг за шагом движемся вперед.

- Думали ли вы во время матча с Киевом о сложнейшим поединке с Диназо? Сложилось впечатление, что берегли силы, решив глобальную задачу при счете 2:0?

- Повторюсь, для нас не существует аутсайдеров или фаворитов. В этом матче я не участвовал, но расслабленности быть не могло. Так складывалась игра, во втором тайме соперник прибавил в активности и нам пришлось подстраиваться под другую манеру игры соперника. Вообще, в голове на футбольном поле не должно быть никаких мыслей, кроме как о текущем сопернике. Мы движемся шаг за шагом. Победили Киев, а теперь готовиться к Диназу.

- Вы счастливы в своем нынешнем клубе?

- Да, меня все устраивает, мое футбольное сердце принадлежит киевскому клубу, поэтому переполняют только положительные эмоции. В Левом Берегу созданы все лучшие условия для профессионального роста футболиста. Также хочу отметить поддержку болельщиков, они делают нашу работу проще, эмоции помогают нам играть ярче. Мы же со своей стороны делаем все, чтобы и они получали положительные эмоции от нашей игры.

- В матче с Диназом родные стены должны помочь?

- Считаю, что дома играть намного легче. Но результат все же зависит от нас. Если сможем сыграть на высоком уровне, то достигнем результата.