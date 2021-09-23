Карпаты Галич принял испанский тренер

"Карпаты" Галич объявили о назначении нового главного тренера.

Им стал 37-летний испанский специалист Карлос Инарехос, который уже был представлен команде.

У специалиста есть PRO-диплом УЕФА, степень психопедагогики и официальный диплом магистра спортивной деятельности и здоровья.

В качестве тренера возглавлял и был ассистентом в испанских "Аликанте" (U-19), "Мурсии", "Артахонес", гибралтарском "Манчестере", французском "Мюлузе", в кипрских клубах "ДОКСА" (Катокопиас) и "Эрмис" (Арадиппу), также в клубах "Аль-Хиляль" (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) и "Аль-Ахли" (Доха, Катар).

Последний клуб тренера - саудовский "Аль-Шабаб", с которым он стал вице-чемпионом страны.

Отметим, что ранее "Карпаты" Галич тренировал Любомир Вовчук.

После восьми сыгранных матчей команда занимает восьмую строчку в турнирной таблице Второй лиги (группа А).