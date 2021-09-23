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Карпаты Галич принял испанский тренер
Интересный вектор развития
fckarpatyhalych.com
Им стал 37-летний испанский специалист Карлос Инарехос, который уже был представлен команде.
У специалиста есть PRO-диплом УЕФА, степень психопедагогики и официальный диплом магистра спортивной деятельности и здоровья.
В качестве тренера возглавлял и был ассистентом в испанских "Аликанте" (U-19), "Мурсии", "Артахонес", гибралтарском "Манчестере", французском "Мюлузе", в кипрских клубах "ДОКСА" (Катокопиас) и "Эрмис" (Арадиппу), также в клубах "Аль-Хиляль" (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) и "Аль-Ахли" (Доха, Катар).
Последний клуб тренера - саудовский "Аль-Шабаб", с которым он стал вице-чемпионом страны.
Отметим, что ранее "Карпаты" Галич тренировал Любомир Вовчук.
После восьми сыгранных матчей команда занимает восьмую строчку в турнирной таблице Второй лиги (группа А).
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