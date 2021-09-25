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Президент забивает, но львы "пожирают". Нива Винница - Карпаты Львов 1:2
Скріншот із трансляції вінницької Ниви
В дебютном поединке 10 тура группы А во Второй лиге львовские "Карпаты" на выезде играли с винницкой "Нивой".
Хозяева атаковали львовян, создали несколько моментов, дважды "зелено-белых" спасали выбиванием на угловой и с линии ворот защитники Валерий Болденков и Денис Галенков, раз на пути мяча стала перекладина. А тогда президент винничан Артур Загорулько после сольного прохода полуфлангом перебросил мяч мимо друга, тогда второго защитника, отыграл кипера и поразил пустые ворота. Шедевральный гол! 1:0.
Львовяне вообще владели инициативой, даже забили гол! Но арбитр зафиксировал офсайд. Чаще всего участие в обострении событий принимали Денис Кожанов, Амбросий Чачуа и Максим Гуменюк.
В конце первого тайма произошел определяющий эпизод, который сломал план на игру "Нивы". Игорь Маляренко в прыжке пытался удержать мяч в игре у линии поля и ударил бутсой в голову Сергея Симинина. Здесь же Игорь получил прямую красную. А Симинин продолжил играть с перебинтованной головой и с фингалом под глазом.
Долгое время львовяне не могли забить. Только после прохода пол поля правым флангом Денис Галенков выполнил прострел на 11 метров и там ворота "Нивы" расстрелял Кожанов - 1:1.
Второй гол "зелено-белые" снова забили со своего правого фланга. Евгений Будник, который вышел на замену, отдал в сторону на прорыв Кожанова. А Денис отыграл вратаря и защитников и позволил забить Гуменюку - 1:2.
Вторая лига, 10 тур
Нива Винница - Карпаты 1: 2
Голы: Артур Загорулько (13) - Денис Кожанов (68), Максим Гуменюк (73)
Удаление: Игорь Маляренко (40 - Нива Винница)
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