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Разгромы от Яруда и Тростянца. Десять голов за 2 матча в группе Б Второй лиги
Вот такая суббота!
Скріншот із трансляції
Сегодня состоялись два стартовых поединка 10 тура в группе Б Второй лиги. Матчи порадовали невероятной результативностью. Но большинство из них влетели только в ворота гостей.
Есть два дубля на счету Дмитрия Море и Павла Пастухова.
Тростянец - Сумы 4:1
Голы: Валерий Гайван (27 - пенальти), Павел Пастухов (73, 90 + 3), Максим Гаврась (82) - Андрей Глоба (77 - пенальти)
Удаление: Илья Зиновьев (53 - "Сумы". Вторая желтая)
Видео матча
Яруд (Мариуполь) - Никополь 5:0
Голы: Глеб Литюк (10), Иван Мочевинский (24), Егор Корицкий (28), Дмитрий Мамро (37, 80)
Видео матча (с переходом на YouTube)
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