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Разгромы от Яруда и Тростянца. Десять голов за 2 матча в группе Б Второй лиги

Вторая лига
(1 голосов)

Вот такая суббота!

Разгромы от Яруда и Тростянца. Десять голов за 2 матча в группе Б Второй лиги

Скріншот із трансляції

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня состоялись два стартовых поединка 10 тура в группе Б Второй лиги. Матчи порадовали невероятной результативностью. Но большинство из них влетели только в ворота гостей.

Есть два дубля на счету Дмитрия Море и Павла Пастухова.

Тростянец - Сумы 4:1

Голы: Валерий Гайван (27 - пенальти), Павел Пастухов (73, 90 + 3), Максим Гаврась (82) - Андрей Глоба (77 - пенальти)

Удаление: Илья Зиновьев (53 - "Сумы". Вторая желтая)

Видео матча

Яруд (Мариуполь) - Никополь 5:0

Голы: Глеб Литюк (10), Иван Мочевинский (24), Егор Корицкий (28), Дмитрий Мамро (37, 80)

Видео матча (с переходом на YouTube)

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В статье: Вторая лига ФК Никополь Яруд (Мариуполь) ФК Сумы ФК Тростянец
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