ВИДЕО, как президент винницкой Нивы забил львовским Карпатам в стиле Пеле

Винницкая "Нива" и львовские "Карпаты" продолжают дышать в спину лидерам Второй Лиги. Вчера, 25 сентября, они встречались в личном поединке в Виннице.

Хозяева первыми открыли счет в матче усилиями президента клуба Артура Загорулько. Нападающий трижды перебросил игроков соперника, в том числе и голкипера, и добил уже в пустые ворота.

Для Загорулько этот гол стал восьмым в текущем сезоне Второй Лиги. Сейчас он возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата.

Правда, "Ниве" не хватило этого мяча хотя бы для одного очка. "Карпаты" в большинстве во втором тайме дважды забили хозяевам.