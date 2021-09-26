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ВИДЕО, как президент винницкой Нивы забил львовским Карпатам в стиле Пеле
Получилось красиво
Винницкая "Нива" и львовские "Карпаты" продолжают дышать в спину лидерам Второй Лиги. Вчера, 25 сентября, они встречались в личном поединке в Виннице.
Хозяева первыми открыли счет в матче усилиями президента клуба Артура Загорулько. Нападающий трижды перебросил игроков соперника, в том числе и голкипера, и добил уже в пустые ворота.
Для Загорулько этот гол стал восьмым в текущем сезоне Второй Лиги. Сейчас он возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата.
Правда, "Ниве" не хватило этого мяча хотя бы для одного очка. "Карпаты" в большинстве во втором тайме дважды забили хозяевам.
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