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Галич спасается в дебютном матче тренера-испанца, хет-трик Виктора Мартяна. Группа А во Второй лиге
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Второй день 10 тура в группе А ознаменовался четырьмя поединками и 11 голами. Интересно, что в этих матчах было назначено 5 пенальти, из них реализовано 3.
Еще в двух матчах зафиксированы удаления.
В понедельник, 27 сентября, состоятся два заключительных поединка 10 тура Второй лиги.
Карпаты (Галич) - Чернигов 1:1
Голы: Назар Сущак (68) - Кирилл Кривобороденко (40)
Нереализованный пенальти: Алексей Зенченко (9 - "Чернигов")
Любомир (Ставище) - Днепр (Черкассы) 1:4
Голы: Владислав Бобров (90+2) - Виктор Мартян (10 - пенальти, 20 - пенальти, 77), Юрий Иваночко (13)
Нереализованный пенальти: Владислав Бобров (40 - "Любомир")
Удаление: Богдан Козий (90+4 - "Любомир")
Чайка (Петропавловская Борщаговка) - Рубикон (Киев) 1:1
Голы: Александр Довгий (40) - Евгений Могиль (69)
Удаление: Руслан Грабовский (60)
Левый берег (Киев) - Диназ (Вышгород) 2:0
Голы: Андрей Спиваков (14, 89 - пенальти)
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