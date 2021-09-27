Галич спасается в дебютном матче тренера-испанца, хет-трик Виктора Мартяна. Группа А во Второй лиге

Второй день 10 тура в группе А ознаменовался четырьмя поединками и 11 голами. Интересно, что в этих матчах было назначено 5 пенальти, из них реализовано 3.

Еще в двух матчах зафиксированы удаления.

В понедельник, 27 сентября, состоятся два заключительных поединка 10 тура Второй лиги.

Карпаты (Галич) - Чернигов 1:1

Голы: Назар Сущак (68) - Кирилл Кривобороденко (40)

Нереализованный пенальти: Алексей Зенченко (9 - "Чернигов")

Любомир (Ставище) - Днепр (Черкассы) 1:4

Голы: Владислав Бобров (90+2) - Виктор Мартян (10 - пенальти, 20 - пенальти, 77), Юрий Иваночко (13)

Нереализованный пенальти: Владислав Бобров (40 - "Любомир")

Удаление: Богдан Козий (90+4 - "Любомир")

Чайка (Петропавловская Борщаговка) - Рубикон (Киев) 1:1

Голы: Александр Довгий (40) - Евгений Могиль (69)

Удаление: Руслан Грабовский (60)

Левый берег (Киев) - Диназ (Вышгород) 2:0

Голы: Андрей Спиваков (14, 89 - пенальти)