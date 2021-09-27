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Последние секунды для Полтавы и Виктории, 3 удаления в Херсоне. 10 тур в группе Б
И 5 голов в Новой Каховке
Скріншот із трансляції
В воскресенье сыграно 6 матчей в группе Б второй лиги, забито 14 голов. Наиболее результативный матч состоялся на Херсонщине.
Симферопольская "Таврия" потерпела поражение от одного из лидеров, томаковского "Скорука". Победили и другие команды, которые находятся вверху турнирной таблицы.
Перемога (Днепр) - Металлург (Запорожье) 0:1
Гол: Алексей Сидоров (56)
Виктория (Николаевка) - Реал Фарма (Одесса) 2:1
Голы: Вячеслав Акимов (41), Андрей Нелин (90+6) - Мохамед Ясин Абузраа (49, пенальти)
Полтава - Балканы (Зоря) 1:1
Голы: Дмитрий Щербак (90+4) - Владимир Приемов (13 - пенальти)
Кристалл (Херсон) - Волчанск (Харьков) 0:1
Гол: Владислав Глушко (31)
Удаление: Николай Жовтюк (73), Виталий Слищенко (73) - Евгений Радченко (90+4)
Энергия (Новая Каховка) - Николаев 2:3
Голы: Владислав Бондарь (68, пенальти), Владислав Бородай (90+3) - Сергей Кравченко (6), Владислав Швец (42), Виктор Окатий (64)
Скорук (Томакивка) - Таврия (Симферополь) 2:0
Голы: Святослав Шаповалов (41) - Сергей Чеботаев (25 автогол)
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