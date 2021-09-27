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Последние секунды для Полтавы и Виктории, 3 удаления в Херсоне. 10 тур в группе Б

Вторая лига
(1 голосов)

И 5 голов в Новой Каховке

Последние секунды для Полтавы и Виктории, 3 удаления в Херсоне. 10 тур в группе Б

Скріншот із трансляції

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В воскресенье сыграно 6 матчей в группе Б второй лиги, забито 14 голов. Наиболее результативный матч состоялся на Херсонщине.
Симферопольская "Таврия" потерпела поражение от одного из лидеров, томаковского "Скорука". Победили и другие команды, которые находятся вверху турнирной таблицы.

Перемога (Днепр) - Металлург (Запорожье) 0:1

Гол: Алексей Сидоров (56)

Виктория (Николаевка) - Реал Фарма (Одесса) 2:1

Голы: Вячеслав Акимов (41), Андрей Нелин (90+6) - Мохамед Ясин Абузраа (49, пенальти)

Полтава - Балканы (Зоря) 1:1

Голы: Дмитрий Щербак (90+4) - Владимир Приемов (13 - пенальти)

Кристалл (Херсон) - Волчанск (Харьков) 0:1

Гол: Владислав Глушко (31)

Удаление: Николай Жовтюк (73), Виталий Слищенко (73) - Евгений Радченко (90+4)

Энергия (Новая Каховка) - Николаев 2:3

Голы: Владислав Бондарь (68, пенальти), Владислав Бородай (90+3) - Сергей Кравченко (6), Владислав Швец (42), Виктор Окатий (64)

Скорук (Томакивка) - Таврия (Симферополь) 2:0

Голы: Святослав Шаповалов (41) - Сергей Чеботаев (25 автогол)

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В статье: Вторая лига Энергия (Новая Каховка) МФК Николаев СК Полтава Виктория (Николаевка) Таврия (Симферополь)
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