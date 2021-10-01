"Карпаты" Галич подписали ганского вингера Феликса Хаммонда.

В "Карпатах" Феликс играть под номером 13.

20-летний фланговый игрок, который также может сыграть на позиции нападающего, родился в Акре и после получения футбольного образования на родине, перебрался в Испанию, где выступал за "Алькобендас", "Леганес Б", "Паракуеллос" и другие пиренейских клубы.