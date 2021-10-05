Вторая лига
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Матч Второй лиги не состоится. Хозяева не имеют возможности провести игру
В этот же день у "Таврии" запланирован спарринг
Фото: tavriya.com.ua
Матч 12-го тура между "Сумами" и "Таврией" не произойдет. Хозяева не имеют возможности провести этот поединок.
Встреча должна была состояться 6 октября на стадионе "Юбилейный" в Сумах.
В этот день "Таврия" на выезде сыграет контрольный матч со спортивным клубом "Каховка". Игра состоится в Каховке, в спортивном комплексе "Олимпийский". Начало игры в 16:00.
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Источник:ФК Таврия
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Комментарии (1)
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Сумчанин (Сумы)
05.10.2021 в 08:47
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