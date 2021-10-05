Матч Второй лиги не состоится. Хозяева не имеют возможности провести игру

Матч 12-го тура между "Сумами" и "Таврией" не произойдет. Хозяева не имеют возможности провести этот поединок.

Встреча должна была состояться 6 октября на стадионе "Юбилейный" в Сумах.

В этот день "Таврия" на выезде сыграет контрольный матч со спортивным клубом "Каховка". Игра состоится в Каховке, в спортивном комплексе "Олимпийский". Начало игры в 16:00.