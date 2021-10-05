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Матч Второй лиги не состоится. Хозяева не имеют возможности провести игру

Вторая лига
(1 голосов)

В этот же день у "Таврии" запланирован спарринг

Матч Второй лиги не состоится. Хозяева не имеют возможности провести игру

Фото: tavriya.com.ua

Новина українською

Матч 12-го тура между "Сумами" и "Таврией" не произойдет. Хозяева не имеют возможности провести этот поединок.

Встреча должна была состояться 6 октября на стадионе "Юбилейный" в Сумах.

В этот день "Таврия" на выезде сыграет контрольный матч со спортивным клубом "Каховка". Игра состоится в Каховке, в спортивном комплексе "Олимпийский". Начало игры в 16:00.

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В статье: Таврия (Симферополь) ФК Сумы
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Источник:
ФК Таврия

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Комментарии (1)
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Сумчанин (Сумы)
05.10.2021 в 08:47
Это не команда, а КП для отмывания городских средств. Какой придурок ее в ПФЛ принимал?
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