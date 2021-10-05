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Сумы получат техническое поражение за матч с Таврией, который клуб не может провести

Вторая лига
(1 голосов)

Сумчане не могут организовать проведение поединка

Сумы получат техническое поражение за матч с Таврией, который клуб не может провести

Новина українською

"Сумам" присудят техническое поражение за матч с "Таврией", который не состоится в 12-м туре Второй лиги.

Матч должен был состояться в среду, 6 октября, на сумском стадионе "Юбилейный", однако хозяева поля не имеют возможности провести поединок.

Напомним, что "Сумы" занимают предпоследнее место в группе Б Второй лиги.

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В статье: Таврия (Симферополь) ФК Сумы
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Источник:
Sport Arena

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